В Uber больше: в Кабмине рассказали об увольнениях замминистров из-за низких зарплат

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что заместители министров ряда министерств увольняются из-за низких зарплат. Об этом он сказал во время пресс-конференции, посвященной законопроекту "О труде", сообщают "Комментарии".



"Определенные заместители министров, хорошие, которых я знаю, которых взяли с рынков, не в моем министерстве, а в других министерствах, уже уходят в отставку. Все потому, что у них зарплата 18 тысяч гривень", - сказал министр, не назвав при этом конкретных фамилий.



По его словам, в сервисе такси Uber водители зарабатывают больше. И поэтому зарплата квалифицированных специалистов должна быть больше.



"Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты", - сказал он.



Ранее бывший вице-премьер, министр социальной политики Павел Розенко сообщал о том, что с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз и теперь она составит более 100 тыс. грн.



Как сообщал сайт "Комментарии", глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил о том, что зарплата народного избранника сейчас составляет 65 тыс. грн.



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