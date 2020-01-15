Кабмин установил премии для топ-чиновников на уровне 200%

Сегодня Кабмин утвердил новые правила оплаты топ-чиновникам. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Он отметил, что теперь будет устанавливаться новый минимальный размер должностного оклада - два прожиточных минимума, и оклады будут указываться в гривнах, а не коэффициентах, как было в прошлом году.

Кроме того, первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министрам, министрам, их заместителям может выплачиваться надбавка за эффективность в размере до 200% должностного оклада.

В то же время, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат СНБО) будет иметь должностной оклад на уровне 37800 грн, а руководитель уровня министерств и центральных органов исполнительной власти 33600 грн.

Как сообщало издание "Комментарии", обнародована информация о зарплатах министров за декабрь после повышения.

Лидером по самой высокой зарплате стал министр иностранных дел Вадим Пристайко, который получил 234 тысячи гривен. Министру юстиции Денису Малюське выдали 226 тысяч гривен, а министр соцполитики Юлия Соколовская получила 217 тыч. грн.

У других чиновников суммы меньше, но тоже внушительные.

Так, к примеру, за декабрь министр по делам ветеранов Оксана Коляда получила зарплату в размере 159 тысяч гривен, министру обороны Андрею Загороднюку досталось меньше – 97 тыс. грн. Вице-премьер по интеграции Дмитрий Кулеба получил 87 000, а работу министра Дмитрия Дубилета оценили в 17 тысяч гривен.

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