Кабмин установил премии для топ-чиновников на уровне 200%

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Сегодня Кабмин утвердил новые правила оплаты топ-чиновникам. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Он отметил, что теперь будет устанавливаться новый минимальный размер должностного оклада - два прожиточных минимума, и оклады будут указываться в гривнах, а не коэффициентах, как было в прошлом году.
Кроме того, первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министрам, министрам, их заместителям может выплачиваться надбавка за эффективность в размере до 200% должностного оклада.
В то же время, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат СНБО) будет иметь должностной оклад на уровне 37800 грн, а руководитель уровня министерств и центральных органов исполнительной власти 33600 грн.
Как сообщало издание
"Комментарии", обнародована информация о зарплатах
министров за декабрь после повышения.
Лидером по самой высокой зарплате стал министр иностранных дел Вадим
Пристайко, который получил 234 тысячи гривен. Министру юстиции Денису Малюське
выдали 226 тысяч гривен, а министр соцполитики Юлия Соколовская получила 217
тыч. грн.
У других чиновников суммы меньше, но тоже внушительные.
Так, к примеру, за декабрь министр по делам ветеранов Оксана Коляда получила зарплату в размере 159 тысяч
гривен, министру обороны Андрею Загороднюку досталось меньше – 97 тыс.
грн. Вице-премьер по интеграции Дмитрий Кулеба получил 87 000, а работу
министра Дмитрия Дубилета оценили в 17 тысяч гривен.
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