Дубилет обещал ежемесячно публиковать зарплаты министров

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Кабинет министров намерен ежемесячно публиковать зарплаты министров и топ-чиновников. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
"Мы будем официально публиковать каждый месяц все доходы, которые получают топ-чиновники. Это не секретная информация. На сайте Кабмина будет публиковаться ежемесячно доход, который получают министры, заместители", - заявил министр.
Более того, правительство намерено публиковать и индикатор эффективности работы высших должностных лиц.
Дубилет отметил, что министры получают в месяц от 40 до 80 тыс. грн в зависимости министерства. Но вопрос приемлемого размера оплаты труда министров и их заместителей еще будет обсуждаться.
Министр считает, что необходимо отменить существующие надбавки и премии. А в течении ближайших месяцев, по его словам, будет создан простой механизм установления размера премий.
Кроме того, данную систему с индикатором эффективности планируется внедрить по всей вертикали исполнительной власти.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости