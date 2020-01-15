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Дубилет обещал ежемесячно публиковать зарплаты министров

Министры получают в месяц от 40 до 80 тыс. грн в зависимости от ведомства

сегодня, 15:45
Автор:

• Мария Чиренко

Кабинет министров намерен ежемесячно публиковать зарплаты министров и топ-чиновников. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы будем официально публиковать каждый месяц все доходы, которые получают топ-чиновники. Это не секретная информация. На сайте Кабмина будет публиковаться ежемесячно доход, который получают министры, заместители", - заявил министр.

Более того, правительство намерено публиковать и  индикатор эффективности работы высших должностных лиц.

Дубилет отметил, что министры получают в месяц от 40 до 80 тыс. грн в зависимости министерства. Но вопрос приемлемого размера оплаты труда министров и их заместителей еще будет обсуждаться. 

Министр считает, что необходимо отменить существующие надбавки и премии. А в течении ближайших месяцев, по его словам, будет создан простой механизм установления размера премий. 

Кроме того, данную систему с индикатором эффективности планируется внедрить по всей вертикали исполнительной власти.

Как сообщало издание "Комментарии", обнародована информация о зарплатах министров за декабрь после повышения.

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