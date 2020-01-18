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Украина опротестовала решение ЕСПЧ по закону о люстрации

Жалоба в ЕСПЧ по закону о люстрации подана перед истечением срока обжалования

сегодня, 09:41
Автор:

• Мария Чиренко

Украина обжаловала в Большой палате Европейского суда по правам человека решение (ЕСПЧ) относительно украинского закона "Об очищении власти" (люстрации). Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает "РБК-Украина".

"Подано заявление 16 января вечером", - сказал глава ведомства.

Стоит отметить, что срок подачи жалобы на решение ЕСПЧ истекал 17 января.

Как сообщал сайт "Комментарии", Европейский суд по правам человека считает, что закон о люстрации в Украине нарушил права уволенных чиновников.  В частности, речь идет о праве на справедливый суд и праве на уважение к частной жизни (ст. 6 и 8 Европейской конвенции по правам человека).

ЕСПЧ также постановил выплатить уволенным по люстрации чиновникам компенсации.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-obzhalovala-reshenie-espch-lyustratsii-1579293933.html
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