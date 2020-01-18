Украина опротестовала решение ЕСПЧ по закону о люстрации

Украина обжаловала в Большой палате Европейского суда по правам человека решение (ЕСПЧ) относительно украинского закона "Об очищении власти" (люстрации). Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает "РБК-Украина".



"Подано заявление 16 января вечером", - сказал глава ведомства.



Стоит отметить, что срок подачи жалобы на решение ЕСПЧ истекал 17 января.



Как сообщал сайт "Комментарии", Европейский суд по правам человека считает, что закон о люстрации в Украине нарушил права уволенных чиновников. В частности, речь идет о праве на справедливый суд и праве на уважение к частной жизни (ст. 6 и 8 Европейской конвенции по правам человека).



ЕСПЧ также постановил выплатить уволенным по люстрации чиновникам компенсации.



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