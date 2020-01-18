В Кабмине сказали, сколько получают министры

Пресс-служба Кабинета министров обнародовала зарплаты членов правительства в 2019 году, а также средний доход министров с учетом выплат премий и надбавок.



Так, средняя зарплата премьер-министра Алексея Гончарука составила 60 479 грн. В декабре глава правительства получил 76 190 грн, из которых 40 000 грн - надбавки. В осенние месяцы премьер получил 61 916 грн, 60 087 грн и 43 724 грн соответственно.



Средняя заработная плата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы составила 58 652 грн. В декабре он получил 86 774, в том числе надбавку - 58 655 грн. Осенью Кулеба получал следующую зарплату: в сентябре - 48 523 грн, октябре - 56 263 грн, ноябре - 43047 грн.



Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в прошлом году в среднем получал 55 664 грн в месяц. В сентябре заработал 52 629 грн, в октябре - 51000 грн, а в ноябре - 34 141 грн. Но в декабре его доход увеличился до 84 887 грн, из которых 35 506 - надбавка.



Средняя зарплата министра Кабмина Дмитрия Дубилета составила 32 386 грн. В сентябре и октябре он получил по 48 тыс. грн, в ноябре — 16 тыс. грн, а в декабре — 17 544 грн.



Средняя зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова составила 100 041 грн. В осенние месяцы он получил 33 930 грн, 82 072 грн и 97 623 грн соответственно. В декабре главе МВД начислено 186 541 грн, в том числе 49 225 грн надбавки.



Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в прошлом месяце получил 222 592 грн, из которых 73 337 грн - надбавка. В сентябре ему начислено 15 134 грн, а в октябре — 18 180 грн. Однако в ноябре министр получил уже 79 883 грн. Таким образом, средняя зарплата Милованова в 2019 году - 83 947 грн.



Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в прошлом году получил в среднем 61 299 грн. В сентябре чиновнику было начислено 18 549 грн, в октябре - 33 540 грн, а в ноябре - 31 102 грн. В декабре он получил 162 003 грн, в том числе 39 105 грн надбавки.



Средняя зарплата главы МИД Вадима Пристайко составила 62 069 грн. В сентябре, октябре и ноябре прошлого года он получил 27 505 грн, 30 532 грн и 68 194 грн соответственно. В декабре зарплата главы внешнеполитического ведомства составила 233 893 грн (48 279 грн надбавки и 111 848 грн материальной помощи).



Министр образования и науки Анна Новосад в сентябре заработала 38 288 грн, в октябре - 37 981 грн, в ноябре - 39 103 грн. В декабре она получила 138 412 грн. Средняя зарплата министра в 2019 году — 63 446 грн.



Средняя зарплата министра здравоохранения Зоряны Скалецкой составила 41 940 грн. В сентябре она получила - 15896 грн, в октябре — 22 036 грн и в ноябре - 34 841 грн. В декабре Скалецкая получила 94 988 грн, в том числе 34 269 грн надбавки.



Министру развития общин и территорий Алене Бабак в декабре начислили 212 600 грн, из которых 175 000 грн - премия. А в осенние месяцы она получила 18 773 грн, 23 710 грн, 82 189 грн соответственно. Таким образом, средняя заработная чиновницы - 84 318 грн.



У министра социальной политики Украины Юлии Соколовской средняя зарплата в 2019 году составила 65 317 грн. В сентябре чиновнице выплатили 24 395 грн, в октябре - 58 259 грн, в ноябре - 56 620 грн. В декабре зарплата министра была 216 783 грн, в том числе 82 563 грн — премия, а 94 788 грн — материальная помощь.



Министр финансов Оксана Маркарова в осенние месяцы получила 36 384 грн, 61 890 грн, 60 637 грн соответственно. В декабре чиновнице насчитали 89 387 грн, в том числе 53 000 грн премии. В целом средняя заработная плата составила 62 075 грн.



Средняя зарплата министра инфраструктуры Владислава Криклия составила 44 527 грн. В декабре выплаты составили 44038 грн (премия 8 000 грн). В сентябре, октябре и ноябре министр получил 55 390 грн, 40 439 грн и 38 239 грн соответственно.



Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский получил зарплаты в сентябре 9 142 грн, в октябре и ноябре - по 16 000 грн. В декабре 2019 года он получил 112 905 грн, в том числе 80 000 грн премии. Средняя зарплата Бородянского в прошлом году составила 38 512 грн.



Министр обороны Андрей Загороднюк в прошлом году получил, в среднем, 41 982 грн в месяц. В сентябре его зарплата составила 24 228 грн, в октябре — 23 377 грн, а в ноябре - 23 132 грн. В декабре ему начислили 97 191 грн (премия 74 057 грн).



Зарплата министра юстиции Дениса Малюськи в осенние месяцы составила 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн соответственно. А в декабре его доход от работы в правительстве увеличился до 226 361 грн, из которых 190 400 грн — премия. Таким образом, средняя зарплата главы Минюста в 2019 году составила 75 734 грн.



Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в среднем зарабатывала 46 688 грн. В сентябре ее зарплата составила 22 894 грн, в октябре — 23 453 грн, а в ноябре — 23 124 грн. В прошлом месяце Коляда получила 158 772 грн, в том числе 80 000 грн премии и 41 492 грн материальной помощи.



Как сообщал сайт "Комментарии", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что зарплата нардепов выросла примерно на 3 тыс. грн. Это связано с ростом прожиточного минимума.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!