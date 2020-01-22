Министр обороны предложил сократить срок службы в армии

Министр обороны Алексей Загороднюк выступил за реформирование системы призыва на срочную службу в армию, в частности, сокращения срока службы. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".



"Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок - это будет качественная подготовка, служба в боевых частях - но не в зоне ООС, - они получат опыт", - сказал министр, отметив, что "срочники" составляют только 10% от ВСУ и не играет роли в вопросе боеспособности армии.



По словам Загороднюка, систему призыва легче сформировать новую, чем реформировать уже существующую.



Глава оборонного ведомства также считает, что необходимо привлечь к службе в армии более широкие слои населения.



"Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается. Готового решения еще нет, пока мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическими центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает", - подчеркнул Загороднюк.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно возраста и сроков призыва в украинскую армию.



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