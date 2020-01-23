Арахамия рассказал о подготовке "слуг народа" к местным выборам

Глава фракции монобольшинства в парламенте "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в ходе подготовки к осенним выборам на местах, будет проведена "полная перезагрузка" власти в регионах. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Так, по словам Арахамии, сейчас обговаривается стратегия построения региональных штабов, так как внутри партии достаточно лиц, заинтересованных в собственной выгоде, а это целиком противоречит принципам "Слуги народа".

"Есть наша партия, есть местные элиты, которые имеют свои планы, и нам это все надо соединить. Или наоборот не совмещать. Нам надо решить, каким образом мы будем двигаться", - подчеркнул нардеп.

Кроме того, глава президентской фракции отметил, что украинцы в разных областях выражают обеспокоенность и прямое недовольство работой тех самых "новых лиц".

"Мы сейчас видим много негатива в регионах, где люди говорят: "Мы приходим к вашим офисам, а у вас - полная неопределенность". И это действительно так, но к концу февраля мы будем иметь четкую стратегию с ответственными лицами, будут разворачивать эту партийную систему по Украине", - обнадеживает Давид Арахамия.

Однако какой именно будет лозунг на грядущих выборах, представитель фракции сказать не может, но понимает, что с президентской и парламентской кампаний"Сделаем их вместе" уже морально устарел.

"Не знаю, какой слоган будет медийный, но суть его, что, если люди ждут радикальных изменений на местах, надо перезагружать власть", - подчеркнул политик.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Давид Арахамия изложил версию всей фракции "Слуга народа" в отношении возможной отставки премьер-министра Алексея Гончарука.

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