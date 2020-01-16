Стало известно, отправят ли Гончарука в отставку

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Во время встречи с президентом Украины Вадимиром Зеленским
вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не поднимался. Об этом
рассказал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.
Арахамия считает, что
запись с Гончаруком является нарезкой и монтажом, кроме того, там есть
манипуляции: якобы слышно голос Юлии Ковалив.
“Я знаком с Ковалив, ее там не было, нужно разбираться, но я ничего такого страшного или криминального не услышал в этой записи” – сказал он.
Ранее "Комментарии" писали, что в сети появились две записи якобы закрытого совещания Гончарука с представителями правительства, Нацбанка по экономической ситуации в стране. Позже появилась третья часть записи.
В Кабмине подлинность материалов не подтвердили. Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив свое участие на записи "прослушки" опровергла.
Алексей Гончарук в своем обращении опроверг подлинность записей и отметил, что "атаки" в медиа говорят о "правильном пути команды".
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