Записи с закрытого совещания министров и отставка Гончарука: в Кабмине все отрицают

В среду, 15 января в сети появились аудиозаписи, на которых премьер-министр Украины говорит, что не компетентен в экономических вопросах. Кроме того, также в отечественных СМИ активно распространяется информация о том, что глава правительства подает в отставку. Об этом пишет "Украинская правда".

Издание сообщает, что изначально информация о заявлении Гончарука об отставке появилась на Telegram-канале, приближенному к Банковой. Автор сообщения ссылается на источники в Офисе президента.

На опубликованной записи якобы звучат голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой, а также министра финансов Оксаны Маркаровой, министр экономики Тимофей Милованов, зампред НБУ Дмитрий Сологуб и замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. Участники разговора общаются на русском языке.

Гончарук говорит, что не очень хорошо разбирается в экономических вопросах.

В то же время на опубликованных на Youtube видео звук часто не совпадает с титрами, при этом не только касательно отдельных слов, но и по содержанию.

Пресс-служба премьер-министра комментариев касательно ситуации не дала, также не ответили и в пресс-службе министра финансов. В пресс-службе НБУ отказались от комментариев. Ковалив сообщила УП, что на записи не ее голос.

В правительстве ответили на запрос издания: "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни одной аудио- или видеозаписи в сети Интернет. Информация о заявлении об отставке не соответствует действительности".









Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров в течение недели выплатит материальные компенсации близким погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Иране.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!