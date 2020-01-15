Записи с закрытого совещания министров и отставка Гончарука: в Кабмине все отрицают

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В среду, 15 января в сети появились аудиозаписи,
на которых премьер-министр Украины говорит, что не компетентен в экономических
вопросах. Кроме того, также в отечественных СМИ активно распространяется
информация о том, что глава правительства подает в отставку. Об этом пишет "Украинская
правда".
Издание сообщает, что изначально информация о
заявлении Гончарука об отставке появилась на Telegram-канале, приближенному к
Банковой. Автор сообщения ссылается на источники в Офисе президента.
На опубликованной записи якобы звучат голоса премьера
Алексея Гончарука, заместителя главы Национального банка Украины (НБУ)
Екатерины Рожковой, а также министра финансов Оксаны Маркаровой, министр экономики Тимофей Милованов, зампред НБУ
Дмитрий Сологуб и замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. Участники разговора
общаются на русском языке.
Гончарук говорит, что не очень хорошо разбирается в
экономических вопросах.
В то же время на опубликованных на Youtube видео звук часто не совпадает с
титрами, при этом не только касательно отдельных слов, но и по содержанию.
Пресс-служба премьер-министра комментариев касательно
ситуации не дала, также не ответили и в пресс-службе министра финансов. В
пресс-службе НБУ отказались от комментариев. Ковалив сообщила УП, что на записи
не ее голос.
В правительстве ответили на запрос издания: "Пресс-служба
Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни одной аудио- или
видеозаписи в сети Интернет. Информация о заявлении об отставке не соответствует
действительности".
Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров в
течение недели выплатит
материальные компенсации близким погибших в авиакатастрофе самолета "Международных
авиалиний Украины", который был сбит в Иране.
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