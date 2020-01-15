Авиакатастрофа «МАУ»: Гончарук сказал, когда близкие жертв получат компенсации

Кабинет министров в течение недели выплатит материальные компенсации близким погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Иране. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



"Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 000 гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена ​​до получения семьями всех страховых выплат", - написал глава правительства в своем Telegram.

Гончарук отметил, что власти контролируют получение семьями всех страховых выплат. Их размер для каждой семьи погибших составляет 250 000 СПЗ (специальные права заимствований). Это эквивалентно приблизительно 345 тыс. долл. США.

Кроме того, по словам премьера, Украина через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции требует компенсаций от правительства Ирана.





Напомним, 8 января в "Боинг" украинской авиакомпании "МАУ" со 176 людьми на борту, который только набирал высоту после взлета из иранского Тегерана попала ракета, самолет рухнул на землю и взорвался. К сожалению, никому выжить не удалось. На борту воздушного судна в тот момент был украинский экипаж, состоящий из 9 человек и два украинца. Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации рассказал о том, кто будет расшифровывать черные ящики. Изначально предполагалась, что бортовые самописцы будут отправлены во Францию, но вскоре это решение было изменено, расшифровкой займется Украина. Расшифровка самописцев начнется 20 января. Как сообщало издание "Комментарии", 14 января президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рассказал о том, кто виноват в том, что произошло с украинским воздушным судном в Тегеране. По его словам, иранские власти должны были зарыть воздушное пространство, однако не сделали этого, тем самым нарушив международное соглашение.

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