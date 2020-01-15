Стало известно, когда начнется расшифровка черных ящиков сбитого самолета «МАУ»

В Киеве 20 января начнется расшифровка черных ящиков украинского самолета авиакомпании "МАУ", сбитого под Тегераном. Об этом рассказал директор "КНИИ" судебных экспертиз Александр Рувин.

По его словам, в данный момент решается вопрос доставки черных ящиков на территорию Украины.

"15 января в страну прибудет глава авиационных властей Ирана, кроме того, иранские власти до 19 января должны передать украинской стороне останки тел наших граждан, которые погибли в авиакатастрофе", - сказал он.

Напомним, 8 января в "Боинг" украинской авиакомпании "МАУ" со 176 людьми на борту, который только набирал высоту после взлета из иранского Тегерана попала ракета, самолет рухнул на землю и взорвался. К сожалению, никому выжить не удалось. На борту воздушного судна в тот момент был украинский экипаж, состоящий из 9 человек и два украинца.

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации рассказал о том, кто будет расшифровывать черные ящики. Изначально предполагалась, что бортовые самописцы будут отправлены во Францию, но вскоре это решение было изменено, расшифровкой займется Украина.

Как сообщало издание "Комментарии", 14 января президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рассказал о том, кто виноват в том, что произошло с украинским воздушным судном в Тегеране. По его словам, иранские власти должны были зарыть воздушное пространство, однако не сделали этого, тем самым нарушили международное соглашение.



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