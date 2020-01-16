Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 16.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Слитая "прослушка" совещания с Гончаруком: замглавы ОП отрицает свое участие
НОВОСТИ Все новости

Слитая "прослушка" совещания с Гончаруком: замглавы ОП отрицает свое участие

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив отрицает, что ее голос есть на записи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с представителями правительства и Нацбанка

сегодня, 09:33
Автор:

• Таисия Ерохина

Одна из участниц слитого в сеть якобы разговора закрытого совещания министров отрицает присутствие своего голоса на записях. Об на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы Офиса президента Андрея Богдана Юлия Ковалив.

Так, она опровергла истинность заявления о том, что на распространенных в социальных сетях пленках она присутствует как один из участников встречи. По словам Ковалив, любой человек, знакомый с ней, подтвердит, что ни голос, ни стиль речи на записях не ее.

"А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили", - написала Ковалив.

Отметим, что вероятно в записи говорится о совещании в середине декабря. Отчет о ходе общения 16 декабря публиковала пресс-служба Национального банка Украины и выложила несколько фото участников встречи.

Напомним, вчера несколько депутатов от "Слуги народа" начали распространять по сети якобы тайную запись общения премьер-министра, министров, представителей Нацбанка и Кабмина во время совещания по экономическим вопросам. Голос, который якобы принадлежит Алексею Гончаруку, в записи произносит фразу "полный профан" в отрасли экономики.

Другие участники, о присутствии которых указывают на опубликованных записях, ситуацию публично не комментировали.

Ранее портал "Комментарии" писал, что пресс-служба Кабинета министров Украины прокомментировала скандал, развернувшийся вокруг якобы тайного прослушивания совещания. А также там сообщили, собирается ли в отставку премьер-министр.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/yuliya.kovaliv
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...