Слитая "прослушка" совещания с Гончаруком: замглавы ОП отрицает свое участие

Одна из участниц слитого в сеть якобы разговора закрытого совещания министров отрицает присутствие своего голоса на записях. Об на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы Офиса президента Андрея Богдана Юлия Ковалив.

Так, она опровергла истинность заявления о том, что на распространенных в социальных сетях пленках она присутствует как один из участников встречи. По словам Ковалив, любой человек, знакомый с ней, подтвердит, что ни голос, ни стиль речи на записях не ее.

"А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили", - написала Ковалив.

Отметим, что вероятно в записи говорится о совещании в середине декабря. Отчет о ходе общения 16 декабря публиковала пресс-служба Национального банка Украины и выложила несколько фото участников встречи.

Напомним, вчера несколько депутатов от "Слуги народа" начали распространять по сети якобы тайную запись общения премьер-министра, министров, представителей Нацбанка и Кабмина во время совещания по экономическим вопросам. Голос, который якобы принадлежит Алексею Гончаруку, в записи произносит фразу "полный профан" в отрасли экономики.

Другие участники, о присутствии которых указывают на опубликованных записях, ситуацию публично не комментировали.

Ранее портал "Комментарии" писал, что пресс-служба Кабинета министров Украины прокомментировала скандал, развернувшийся вокруг якобы тайного прослушивания совещания. А также там сообщили, собирается ли в отставку премьер-министр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!