Кабмин оценит эффективность губернаторов

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 971.53
ETH/USD
171.33
LTC/USD
58.18
USD/UAH
24.4
EUR/UAH
26.8
RUB/UAH
0.36
Украинское правительство запустило эксперимент по оценке эффективности работы глав областных и Киевской городской государственных администраций до 31 декабря 2021 года.
Экспериментальный проект предусматривает ежеквартальный мониторинг деятельности чиновников по различным показателям в рамках полномочий местных администраций. Секретариат правительства оценит работу по показателям государственной службы статистики, информации от местных органов власти и других открытых источников. Предполагается, что проводимый мониторинг позволит выявить проблемные зоны в развитии регионов и будет способствовать повышению эффективности управления.
После завершения эксперимента у Кабмина будет три месяца, чтобы подготовить свое заключение и внести необходимые изменения.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее правительство приняло решение ликвидировать "морские инспекции".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости