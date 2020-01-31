Кабмин оценит эффективность губернаторов

Украинское правительство запустило эксперимент по оценке эффективности работы глав областных и Киевской городской государственных администраций до 31 декабря 2021 года.

Экспериментальный проект предусматривает ежеквартальный мониторинг деятельности чиновников по различным показателям в рамках полномочий местных администраций. Секретариат правительства оценит работу по показателям государственной службы статистики, информации от местных органов власти и других открытых источников. Предполагается, что проводимый мониторинг позволит выявить проблемные зоны в развитии регионов и будет способствовать повышению эффективности управления.

После завершения эксперимента у Кабмина будет три месяца, чтобы подготовить свое заключение и внести необходимые изменения.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее правительство приняло решение ликвидировать "морские инспекции".

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