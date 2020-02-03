Стало известно, когда Гончарук отчитается перед Радой

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер-министр выступит в парламенте с промежуточным отчетом Кабинета министров в пятницу, 7 февраля, сообщает "РБК-Украина".



"Так называемый промежуточный отчет правительства должен состояться до 14 февраля, и у нас просто выпадает непленарная неделя. Будет обязательно час вопросов к правительству. Будет докладывать министр Оржель. Еще будет около 20 минут на выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука", - сказал спикер Рады.



Стоит отметить, что ранее президент поручил правительству отчитаться перед Верховной Радой до 4 февраля.



Как ранее сообщал сайт "Комментарии", правительство запустило эксперимент по оценке эффективности работы глав областных и Киевской городской государственных администраций до 31 декабря 2021 года. Экспериментальный проект предусматривает ежеквартальный мониторинг деятельности чиновников по различным показателям в рамках полномочий местных администраций. Секретариат правительства оценит работу по показателям государственной службы статистики, информации от местных органов власти и других открытых источников.

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