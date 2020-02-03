Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 03.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика кабмин Стало известно, когда Гончарук отчитается перед Радой
НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда Гончарук отчитается перед Радой

С докладом в Раде выступит министр энергетики Оржель

сегодня, 14:51
Автор:

• Мария Чиренко

Стало известно, когда Гончарук отчитается перед Радой

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер-министр выступит в парламенте с промежуточным отчетом Кабинета министров в пятницу, 7 февраля, сообщает "РБК-Украина".

"Так называемый промежуточный отчет правительства должен состояться до 14 февраля, и у нас просто выпадает непленарная неделя. Будет обязательно час вопросов к правительству. Будет докладывать министр Оржель. Еще будет около 20 минут на выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука", - сказал спикер Рады.

Стоит отметить, что ранее президент поручил правительству отчитаться перед Верховной Радой до 4 февраля.

Как ранее сообщал сайт "Комментарии", правительство запустило эксперимент по оценке эффективности   работы глав областных и Киевской городской государственных администраций до 31 декабря 2021 года. Экспериментальный проект предусматривает ежеквартальный мониторинг деятельности чиновников по различным показателям в рамках полномочий местных администраций. Секретариат правительства оценит работу по показателям государственной службы статистики, информации от местных органов власти и других открытых источников.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rada-pyatnitsu-zaslushaet-goncharuka-1580730064.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...