В Раде быстро нашли замену Бабак

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Парламент назначил нынешнего главу Ивано-Франковской ОГА
Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий
Украины. Данное постановление поддержали 278 народных депутатов, сообщает пресс-служба ВР.
Ранее Денис Шмыгаль
возглавлял Бурштынскую ТЭС. До этого он был главой департамента
экономического развития, торговли и промышленности Львовской
облгосадминистрации. Также он работал заместителем начальника главного
управления Миндоходов во Львовской области.
Как сообщало издание "Комментарии", 4 января Алену
Бабак уволили с должности министра развития общин и территорий. Бабак изъявила желание и написала заявление на
увольнение с должности.
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