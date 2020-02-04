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В Раде быстро нашли замену Бабак

Главе Ивано-Франковской ОГА "отдали" место Бабак

сегодня, 11:56
Автор:

• Наталья Шевченко

В Раде быстро нашли замену Бабак

Парламент назначил нынешнего главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Украины. Данное постановление поддержали 278 народных депутатов, сообщает пресс-служба ВР.

Ранее Денис Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС. До этого он был главой департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации. Также он работал заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

Как сообщало издание "Комментарии", 4 января Алену Бабак уволили с должности министра развития общин и территорий.  Бабак изъявила желание и написала заявление на увольнение с должности.


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Источник: https://rada.gov.ua/
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