Депутаты уволили первого министра из Кабмина Гончарука

Алену Бабак уволили с должности министра развития общин и территорий. Такое решение содержится в постановлении №2767, за которое проголосовали 266 народных избранников. Представление на кадровое изменение внес премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас я предлагаю проект постановления. Хочу объяснить ситуацию - наша коллега Алена Бабак изъявила желание и написала заявление на увольнение с должности", - сказал Гончарук во время обсуждения проекта постановления.

Он также поблагодарил чиновницу за "тяжелую работу" в течение 4 месяцев. Отметим, что, как ранее заявляла сама Алена Бабак, заявление она написала по собственному желанию.

Как сообщал портал "Комментарии", Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об отставке и уже направила документ в Кабинет министров.

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