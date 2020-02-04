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Депутаты уволили первого министра из Кабмина Гончарука

Рада уволила Алену Бабак с должности министра

сегодня, 11:33
Автор:

• Сергей Медведев

Депутаты уволили первого министра из Кабмина Гончарука

Алену Бабак уволили с должности министра развития общин и территорий. Такое решение содержится в постановлении №2767, за которое проголосовали 266 народных избранников.  Представление на кадровое изменение внес премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас я предлагаю проект постановления. Хочу объяснить ситуацию - наша коллега Алена Бабак изъявила желание и написала заявление на увольнение с должности", - сказал  Гончарук во время обсуждения проекта постановления.

Он также поблагодарил чиновницу за "тяжелую работу" в течение 4 месяцев. Отметим, что, как ранее заявляла сама Алена Бабак, заявление она написала по собственному желанию. 

Как сообщал портал "Комментарии", Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об отставке и уже направила документ в Кабинет министров.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1850234-babak-zvilnili-z-posadi-ministra-rozvitku-gromad-ta-teritoriy-ukrayini
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