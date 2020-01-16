Министр развития общин и территорий Алена Бабак уходит в отставку

Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об отставке и уже направила документ в Кабинет министров. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в партии "Слуга народа", а также в Кабмине.

Отмечается, что решение об отставке обусловлено тем, что Бабак не справлялась с полномочиями и не делегировала их. Правда многие нардепы из "Слуги народа" ничего об этом решении не знают. Об этом официально планируют объявить в пятницу, 17 января на заседании профильного комитета.

Предполагается, что Министерство развития общин и территорий возглавит председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

Ранее "Комментарии" писали, что глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не поднимался.

Также мы писали, что глава партии "Слуга народа" и первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко заявил, что фракция не обсуждала вопрос отставки Алексея Гончарука с должности премьер-министра после обнародованных аудиозаписей, на которых якобы премьер нелестно высказывался о президенте.



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