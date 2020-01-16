Министр развития общин и территорий Алена Бабак уходит в отставку

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Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об
отставке и уже направила документ в
Кабинет министров. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники
в партии "Слуга народа", а также в Кабмине.
Отмечается, что решение об отставке обусловлено тем, что Бабак не
справлялась с полномочиями и не делегировала их. Правда многие нардепы из "Слуги
народа" ничего об этом решении не знают. Об этом официально планируют объявить
в пятницу, 17 января на заседании профильного комитета.
Предполагается, что Министерство развития общин и территорий возглавит председатель
Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.
Ранее "Комментарии" писали, что глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия
сообщил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос
об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не поднимался.
Также мы писали, что глава
партии "Слуга народа" и первый замглавы парламентской фракции Александр
Корниенко заявил, что фракция
не обсуждала вопрос отставки Алексея Гончарука с должности премьер-министра
после обнародованных аудиозаписей, на которых якобы премьер нелестно
высказывался о президенте.
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