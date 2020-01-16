Корниенко рассказал о реакции «слуг народа» на «сливы» Гончарука

Глава партии "Слуга народа" и первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко заявил, что фракция не обсуждала вопрос отставки Алексея Гончарука с должности премьер-министра после обнародованных аудиозаписей, на которых якобы премьер нелестно высказывался о президенте. Об этом нардеп сказал в кулуарах парламента.



Так он прокомментировал заявление нардепа ("СН") Ирины Верещук о голосовании фракции за отставку главы правительства.



"Предлагались некоторые эмоциональные шаги, но фракция не поддержала их", - отметил Корниенко.



Нардеп добавил, что вопрос аудиозаписей Гончарука не обсуждался на заседании фракции.



"На заседании фракции Гончарука не было, пленки не обсуждали. Вопрос об отставке не голосовали", - добавил Корниенко.

Ранее "Комментарии" писали, что в сети появились две записи якобы закрытого совещания Гончарука с представителями правительства, Нацбанка по экономической ситуации в стране. Позже появилась третья часть записи.

В Кабмине подлинность материалов не подтвердили. Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив свое участие на записи "прослушки" опровергла.

Алексей Гончарук в своем обращении опроверг подлинность записей и отметил, что "атаки" в медиа говорят о "правильном пути команды".







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!