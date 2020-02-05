Кто покинет Кабмин Гончарука: мнения экспертов

За месяц украинцы более чем в два раза ухудшили отношение к Кабмину. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января. Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий. Ее место занял теперь уже бывший председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Денис Шмыгаль. Кто еще может покинуть правительство и почему? Слово – экспертам.

"Отставка правительства тормозится кадровым голодом"

Политолог, профессор кафедры политических наук в Киевском Национальном университете им. Тараса Шевченко Анна Малкина уверена: правительство Гончарука в полном составе может покинуть свои посты в самое ближайшее время. Даже несмотря на так называемый годичный иммунитет, полученный после инвеституры правительства (т.е. утверждения программы деятельности правительства парламентом).

"Конечно, это связано с падением уровня доверия к правительству со стороны граждан, – поясняет политолог. – Ни президент, ни парламент не захотят плыть с Кабмином в одной лодке в этом тренде. Падение рейтинга, в свою очередь, связано с чередой громких скандалов и непрофессионализмом практически всех членов команды, которые не только не смогли запустить заметных реформ по своим направлениям, но и не смогли отбиться от информационных атак".

На сегодняшний день, по мнению Анны Малкиной, отставка правительства (которая с юридической точки зрения возможна в случае добровольной отставки премьер-министра, результатом которой является отставка всего правительства) тормозится кадровым голодом и необходимостью сделать сложный выбор: утвердить сильного премьера (и отдать ему значительную часть власти, что, собственно говоря, предусмотрено Конституцией) либо запустить очередную имитацию перезагрузки власти, назначив новую "пачку" молодых дарований-технократов (что может плачевно закончиться для Украины как государства).

"В любом случае, отставка украинского правительства - вопрос очень краткосрочной перспективы", – считает политолог.

"Элитам важно демонстрировать слаженность"

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк не исключает возможность фактического обновления правительства.

"Да, у Кабмина есть иммунитет на "функциональное списание" со стороны президента Украины и Верховной Рады. Но если Зеленскому нужно будет "списать" правительство Гончарука из-за ухудшения экономической ситуации (особенно перед выборами), или поднять / защитить рейтинг правящей партии в парламенте, то уверен, что резко найдется (или срочно напишется) заявление Гончарука о сложении своих полномочий. И это будет сделано, даже если Зеленский снова полетит тайно в Оман, а парламент, даже на условных каникулах, их прервет – и организует внеочередное заседание с ускоренным рассмотрением новых правительственных креатур", – подчеркивает Гаврилюк.

По его мнению, в скором времени могут получить новых руководителей министерство по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (сейчас им управляет Оксана Коляда) и министерство здравоохранения (Зоряна Скалецкая).

В то же время политэксперт считает, что властным элитам сегодня важно максимально широко демонстрировать полноценную слаженность и профпригодность политических институтов и в целом власти в Украине. Особенно после аудиоскандала с "пленками Гончарука", серьезно обвалившим уровень доверия к правительству.

"Вопрос сейчас в том, как отреагирует правительство на печальные для него показатели общественного мнения, – отмечает Гаврилюк. – Какие сферы, отрасли, громады недосчитаются обещанного объема государственной помощи? Если снова правительство прибегнет к социальному подкупу украинцев, то это еще больше усугубит пропасть в доверии украинцев к правительству и власти в целом".

"Президент останется чистым"

Уже сегодня по реальным показателям жизни среднестатистического украинца мы видим, что при власти находится группа непрофессионалов, считает политический эксперт Евгения Колесник. И напоминает, что при этом зарплаты некоторых чиновников вместе с премиями переходят все границы.

"Рейтинг падает в силу принятия непопулярных реформ, в том числе продвигаемых Кабмином. В этом контексте мы говорим о рынке земли, приватизации или добыче янтаря. И есть достаточно большая вероятность того, что уже в марте-апреле мы увидим новые лица в Кабмине", – предполагает политэксперт.

По мнению Евгении Колесник, первым свое кресло (в силу своей низкой квалификации) может потерять министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"В народе, благодаря Игорю Коломойскому, он уже получил статус "дебила", который и сегодня слышно как реакцию на фамилию Милованов, – отмечает политэксперт. – Помимо непопулярных реформ мы могли наблюдать достаточно странные заявления касательно книг, курения травки или инфляции… Следующим "кандидатом на вылет" является министр образования Анна Новосад. Помимо ее заявления касательно зарплаты, были "пробелы" и в профессиональной сфере".

Евгения Колесник считает, что наименьшая вероятность отставки у главы МВД Арсена Авакова и министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. По мнению эксперта, они не были замечены в каких-то ярких провалах.

"Единственный плюс от этого "самого молодого и перспективного" Кабмина только в том, что после принятия с его помощью решений из программы Зеленского, сам президент останется чистым. Видимо расчет изначально был именно на это", – резюмирует Евгения Колесник.

Как сообщал портал "Комментарии", Алену Бабак уволили с должности министра развития общин и территорий. Такое решение содержится в постановлении №2767, за которое проголосовали 266 народных избранников.

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