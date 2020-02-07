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Гончарук заверил, что «зоопарка» с премиями в 400% не будет

Кабмин согласовал оплату труда чиновников, премий в 400% и астрономических зарплат уже не будет

сегодня, 12:26
Автор:

• Наталья Шевченко

Гончарук заверил, что «зоопарка» с премиями в 400% не будет

Вопрос с зарплатами в Кабинете министров Украины решен, теперь не будет астрономических зарплат и премий по 200-400%. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет "Украинская правда".

По словам чиновника, президент страны Владимир Зеленский попросил предоставить ему концепцию того, как должны выглядеть зарплаты и было принято совместное решение, что зарплата министра и членов правительства, будет привязана к средней заработной плате в Украине.

 "Это в среднем это будет 3-5 средних заработных плат. Тот реальный объем, который будет логично платить политикам. Кроме того, был упорядочен вопрос касательно премий, теперь не будет этого "зоопарка" по 200-300-400%", - отметил Гончарук.

Говоря о премиях, премьер-министр сообщил, что они договорись, что она может быть максимум ограничена одним окладом. 

Как сообщал сайт "Комментарии",  Алексей Гончарук поручил Минэкономики разработать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и членов наблюдательных советовПо словам политика, оплата труда должна быть справедливой и одновременно конкурентной.

 Ранее министр образования и науки Анна Новосад рассказала, что ее зарплаты в 36 тысяч гривен достаточно, чтобы нормально прожить, однако этих средств мало, чтобы делать какие-то сбережения, откладывать на пенсию.

Министра юстиции Украины Дениса Малюську не устраивает его зарплата, и если ее не поднимут до 80 тысяч, то надолго его не хватит. По словам чиновника, он вынужден расходовать деньги, полученные на предыдущей работе.

Как сообщало издание "Комментарии", минимальная заработная плата в Украине вырастет на 550 грн. В проекте бюджета-2020, который министры подготовили ко второму чтению, закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 грн. По сравнению с нынешней "минималкой" (2019 года), которая составляет 4 173 грн, это больше на 550 грн.

 21 января народный депутат Алексей Гончаренко внес в Верховную Раду документ, которым предложил понизить зарплату народным избранникам до 9446 гривен. В своем Telegram-канале он написал, что ежемесячный оклад нардепов должен составлять два прожиточных минимума, а зарплата – не более двух минимальных зарплат.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/7/7239742/
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