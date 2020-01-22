Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний будут пересмотрены: появились подробности

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Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Минэкономики
разработать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и
членов наблюдательных советов.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам политика, оплата труда должна быть справедливой и одновременно конкурентной.
Ранее мы писали о том, что топ-менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" получит премию из денег, которые выплатил Украине российский монополист “Газпром". На группу будет выделено 1% от 2,9 млрд долл. Они получат около 29 млн долл., или 700 млн грн.
На прошлой неделе президент страны Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку решить ситуацию с премиями топ-менеджеров НАК "Нафтогаз".
Как сообщало издание "Комментарии", 21 января народный депутат Алексей Гончаренко внес в Верховную Раду документ, которым предложил понизить зарплату народным избранникам до 9446 гривен. В своем Telegram-канале он написал, что ежемесячный оклад нардепов должен составлять два прожиточных минимума, а зарплата – не более двух минимальных зарплат.
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