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Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний будут пересмотрены: появились подробности

Гончарук инициировал пересмотр зарплат топ-менеджеров

22 января 2020, 07:33
Автор:

• Наталья Шевченко

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Минэкономики разработать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и членов наблюдательных советов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, оплата труда должна быть справедливой и одновременно конкурентной.

Ранее мы писали о том, что топ-менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" получит премию из денег, которые выплатил Украине российский монополист “Газпром". На группу будет выделено 1% от 2,9 млрд долл.  Они получат около 29 млн долл., или 700 млн грн.

На прошлой неделе президент страны Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку решить ситуацию с премиями топ-менеджеров НАК "Нафтогаз".

Как сообщало издание "Комментарии", 21 января народный депутат Алексей Гончаренко внес в Верховную Раду документ, которым предложил понизить зарплату народным избранникам до 9446 гривен. В своем Telegram-канале он написал, что ежемесячный оклад нардепов должен составлять два прожиточных минимума, а зарплата – не более двух минимальных зарплат.


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Источник: https://comments.ua/
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