Будут ли присылать повестки онлайн через «Дію»: официальный ответ Минцифры

В сети распространяется информация о том, что якобы военкоматы будут присылать повестки в онлайн-приложении "Дія" и, мол, отвертеться не сможет ни один призывник. Однако на официальной странице ресурса в Facebook назвали подобные заявления "фейком дня". Опровержение подобных "новостей" дало и Министерство цифровой трансформации на своей странице в Facebook.

Так, сообщается, что электронной повестки в армию нет и не будет в приложении. Пока что у разработчиков в планах много других услуг, подлежащих оцифровке.

В Минцифры отметили, что мобильный приложение только позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться, а не создает "цифровой концлагерь".

"Еще раз подчеркиваем - пользование приложением "Дія" - дело добровольное. Все, кто от кого-то скрывается или чего-то опасается, всегда могут оставаться в оффлайне. Даже без смартфона, а может, и вообще - без мобильной связи. И еще - хранить свои бумажные документы в ящике за тремя замками", - прокомментировали панику в соцсетях в министерстве.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что обнародована первая статистика приложения "Дія".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!