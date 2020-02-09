Будут ли присылать повестки онлайн через «Дію»: официальный ответ Минцифры

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В сети
распространяется информация о том, что якобы военкоматы будут присылать
повестки в онлайн-приложении "Дія" и, мол, отвертеться не
сможет ни один призывник. Однако на официальной странице ресурса в Facebook назвали подобные заявления "фейком дня". Опровержение подобных
"новостей" дало и Министерство цифровой трансформации на своей странице в Facebook.
Так, сообщается,
что электронной повестки в армию нет и не будет в приложении. Пока что у разработчиков
в планах много других услуг, подлежащих оцифровке.
В Минцифры отметили, что мобильный приложение только позволяет иметь в своем смартфоне
электронные документы и удобно ими пользоваться, а не создает "цифровой
концлагерь".
"Еще раз
подчеркиваем - пользование приложением "Дія" - дело добровольное. Все, кто от
кого-то скрывается или чего-то опасается, всегда могут оставаться в оффлайне.
Даже без смартфона, а может, и вообще - без мобильной связи. И еще - хранить
свои бумажные документы в ящике за тремя замками", - прокомментировали панику в
соцсетях в министерстве.
Ранее портал "Комментарии"
информировал, что обнародована первая статистика приложения "Дія".
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