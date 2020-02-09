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Будут ли присылать повестки онлайн через «Дію»: официальный ответ Минцифры

Пока по сети разлетаются "страшилки" о том, что повестки будут присылать онлайн, на платформе "Дія" выступили с заявлением

сегодня, 22:22
Автор:

• Таисия Ерохина

Будут ли присылать повестки онлайн через «Дію»: официальный ответ Минцифры

В сети распространяется информация о том, что якобы военкоматы будут присылать повестки в онлайн-приложении "Дія" и, мол, отвертеться не сможет ни один призывник. Однако на официальной странице ресурса в Facebook назвали подобные заявления "фейком дня". Опровержение подобных "новостей" дало и Министерство цифровой трансформации на своей странице в Facebook.

Так, сообщается, что электронной повестки в армию нет и не будет в приложении. Пока что у разработчиков в планах много других услуг, подлежащих оцифровке.

В Минцифры отметили, что мобильный приложение только позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться, а не создает "цифровой концлагерь".

"Еще раз подчеркиваем - пользование приложением "Дія" - дело добровольное. Все, кто от кого-то скрывается или чего-то опасается, всегда могут оставаться в оффлайне. Даже без смартфона, а может, и вообще - без мобильной связи. И еще - хранить свои бумажные документы в ящике за тремя замками", - прокомментировали панику в соцсетях в министерстве.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что обнародована первая статистика приложения "Дія".


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Источник: https://www.facebook.com/diia.gov.ua/
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