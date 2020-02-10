"Хватит это терпеть": Кабмин намерен ужесточить ответственность за ложные вызовы на "102"

Кабинет министров подал законопроект в парламент, согласно которому в разы увеличатся штрафные санкции за совершение ложного вызова в экстренные службы полиции и скорой помощи. Об этом сообщается на сайте правительства.

В связи с тем, что документ зарегистрирован только сегодня, текст проекта еще не опубликован на сайте парламента. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение премьер-министра.

"Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Так, Кабмин предлагает установить, что штраф за ложный вызов специальных служб составит от 3 400 до 10 200 гривен. Ранее он составлял от 51 до 119 гривен.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин дал гарантии пациентам согласно второму этапу внедрения медицинской реформы.





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