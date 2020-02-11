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Стало известно, какую зарплату министры получили за январь

Названы зарплаты министров и членов Кабмина за прошлый месяц

сегодня, 11:34
Автор:

• Наталья Шевченко

Стало известно, какую зарплату министры получили за январь

За прошлый месяц членам правительства была выплачена зарплата без учета премии. Премия будет согласована и выплачена в феврале, сообщает пресс-служба правительства.

Самая большая зарплата оказалась у замминистра иностранных дел Сергея Кислицаы, он получил 130 тыс. гривен, замминистра социальной политики Наталья Ненюнченко получила 103 тыс. гривен, а замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан - 101 тыс. гривен.

Премьер Алексей Гончарук за прошлый месяц заработал 33 тыс. гривен, министр внутренних дел Арсен Аваков - 47 тыс. гривен, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет - 12 тыс. гривен.

 В этом месяце зарплаты министрам и другим чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный

Как сообщал сайт "Комментарии",  Алексей Гончарук поручил Минэкономики разработать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и членов наблюдательных советовПо словам политика, оплата труда должна быть справедливой и одновременно конкурентной.

 Ранее министр образования и науки Анна Новосад рассказала, что ее зарплаты в 36 тысяч гривен достаточно, чтобы нормально прожить, однако этих средств мало, чтобы делать какие-то сбережения, откладывать на пенсию.

Министра юстиции Украины Дениса Малюську не устраивает его зарплата, и если ее не поднимут до 80 тысяч, то надолго его не хватит. По словам чиновника, он вынужден расходовать деньги, полученные на предыдущей работе.

Как сообщало издание "Комментарии", минимальная заработная плата в Украине вырастет на 550 грн. В проекте бюджета-2020, который министры подготовили ко второму чтению, закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 грн. По сравнению с нынешней "минималкой" (2019 года), которая составляет 4 173 грн, это больше на 550 грн.

 21 января народный депутат Алексей Гончаренко внес в Верховную Раду документ, которым предложил понизить зарплату народным избранникам до 9446 гривен. В своем Telegram-канале он написал, что ежемесячный оклад нардепов должен составлять два прожиточных минимума, а зарплата – не более двух минимальных зарплат.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/informaciya-pro-dohodi-uryadovciv-za-sichen-2020-roku
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