Стало известно, какую зарплату министры получили за январь

За прошлый месяц членам правительства была выплачена зарплата без учета премии. Премия будет согласована и выплачена в феврале, сообщает пресс-служба правительства.

Самая большая зарплата оказалась у замминистра иностранных дел Сергея Кислицаы, он получил 130 тыс. гривен, замминистра социальной политики Наталья Ненюнченко получила 103 тыс. гривен, а замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан - 101 тыс. гривен.

Премьер Алексей Гончарук за прошлый месяц заработал 33 тыс. гривен, министр внутренних дел Арсен Аваков - 47 тыс. гривен, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет - 12 тыс. гривен.

В этом месяце зарплаты министрам и другим чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!