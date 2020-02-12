Зарплаты Кабмина: эксперты проанализировали опубликованные данные и рассказали, правдивы ли суммы

В украинском правительстве обнародовали информацию о доходах за январь 2020 года членов Кабинета министров. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько это оправданный шаг, а также – насколько реалистичные данные выставили на всеобщее обозрение.

Отметим, что в правительстве обнародовали информацию о доходах за первый месяц года премьер-министра (у Алексея Гончарука фонд зарплаты вместе с премией – около 42 тысяч грн), вице-премьеров, министров и их заместителей. При этом некоторые замы получили даже больше министров.

"Кому-то "мартини со льдом" за бюджетные деньги, а кто-то гречку на выборах вынужден брать"

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль иронизирует: "Распалась связь времен. Теперь зарплату чиновников простым украинцам доносят чуть ли ни как обязательные знания на советской политинформации".

По мнению эксперта, вряд ли положительно даже на показанные суммы чиновников (которые – не факт, что показаны в полном объеме), "слуг народа", отреагирует тот же сельский учитель в Ровенской области с доходом менее 9 тысяч грн. Или сотрудник МЧС в Закарпатье, или шахтеры во Львовской, Донецкой, Луганской областях, которым зарплату месяцами не платят.

"Пока правительство, не сделает "железным" норму привязки зарплат чиновников к средней зарплате в стране (что анонсировалось премьером), все эти цифры будут вызывать только озлобленность, – уверен Владимир Коваль. – Господа чиновники! Украинцы – бедная и голодная нация! А по Чехову: "Голодная собака верует только в мясо". Хватит социальных экспериментов. Пересядьте вы уже со служебных авто на велек, попробуйте еду в бесплатной столовой для бездомных. Может тогда прекратится вакханалия о том, что за 36 тысяч гривен в месяц ребенка не вырастить? В страшное, антисоциальное время мы живем. Кому-то "мартини со льдом" за бюджетные деньги, а кто-то гречку на выборах вынужден брать, иначе окажется без обеда".

"Формально плюс-минус все так и есть"

Политический эксперт Андрей Еременко считает, что были показаны реалистичные данные, базирующиеся на ведомостях, в которых расписывались чиновники.

"Речь идет об официальной зарплате. У нас, согласно закону о госслужбе, чиновники этой категории не имеют права зарабатывать деньги в других местах, – напоминает эксперт. – Так что формально плюс-минус все так и есть. Про деньги "в конвертах" мы говорить не можем, пока кого-то не поймали – и нет решения суда. При этом не стоит забывать, что теневая экономика, по некоторым данным, у нас составляет около 50%. Также мы должны обращать внимание, если министр (или его зам) с зарплатой, допустим, в 30 тысяч, покупает квартиру за миллион".

То, что зарплаты представителей высшей исполнительной власти были обнародованы, Еременко считает правильным шагом. И достаточно сильным – ранее ни одна наша власть на это не решалась.

"Нужно понимать, что правительство – это фактически нанятые работники. Логично, что работодатель (украинский налогоплательщик) хочет видеть, кому, сколько и за что он платит, – подчеркивает политэксперт. – Суммы, которые там указаны (30, 40, 50 – как правило, до 100 тысяч), небольшие как для топ-менеджера крупной компании. А тут речь все же о руководстве страной. Но с точки зрения населения даже зарплата в 50 тысяч гривен в месяц – огромна. И вокруг каждого такого обнародования будет постоянная критика в стиле: они много зарабатывают, но ничего не делают, только и могут что… (и далее – примеры последних "зашкваров" властьимущих)".

Чтобы снизить градус недовольства, правительство, по мнению Еременко, должно показывать результаты своей работы.

"При этом не просто, чтобы графики и таблицы, а реальный результат, который ощутили бы все избиратели, – поясняет эксперт. – Речь не только о росте благосостояния (оно растет – подтверждение вы увидите на забитой парковке у любого крупного торгового центра в выходные), но и о правильной информационной работе. Представители Кабмина должны объяснять, почему действия того или иного министра привели к улучшениям в том направлении, которым он руководит".

"В обществе до сих пор заложена "уравниловка" советских времен"

Несмотря на то, что мы живем в лицемерном обществе, где многие живут двумя бухгалтериями (белой и черной), власти все же следует быть прозрачной. И более ответственной, чем остальные граждане, за свои поступки. На то она и власть, считает политтехнолог Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. И в этом смысле обнародование зарплат представителей правительства эксперт считает правильным шагом.

"Рано или поздно, мы должны прийти к тому, чтоб человек, идущий на высшую должность, был абсолютно прозрачным и очень ответственным. Ты получаешь власть, а у тебя забирают при этом огромное количество возможностей, которые были ранее. Вся твоя жизнь теперь – под микроскопом. И ты должен быть готов менять свои привычки ради желания что-то изменить в стране", – поясняет Голобуцкий.

При этом эксперт напоминает, что обнародование зарплат представителей правительства – вынужденная мера. Она стала ответом на скандал, поднявшийся в связи со ставшими достоянием общественности огромными премиями членов Кабмина и их замов.

"В то же время, – подчеркивает Голобуцкий, – не стоит забывать, что, если мы хотим получить действительно профессиональную власть, там не могут работать люди с зарплатой в 10-20 тысяч гривен. Но у нас в обществе до сих пор заложена "уравниловка" советских времен. И с ней, как и с коррупцией, следует бороться. Человек, находящийся на высшей государственной должности, должен получать как топ-менеджер серьезной коммерческой структуры. Но и результаты показывать соответствующие".

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты проанализировали "зарплатную идею" Гончарука и Зеленского о "привязке" к средней зарплате по стране для членов Кабмина.

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