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В Раде рассказали, как будут адаптировать АТОшников к мирной жизни

Будет запущен электронный реестр Е-ветеран, который позволит улучшить качество государственных услуг, предоставляемых участникам АТО/ООС

сегодня, 16:56
Автор:

• Мария Чиренко

В Раде рассказали, как будут адаптировать АТОшников к мирной жизни

В Верховной Раде представлена Стратегия реинтеграции ветеранов к мирной жизни. Презентация прошла в парламентском Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, передает пресс-служба ВР.

Стратегия реинтеграции была разработана Министерством по делам ветеранов с целью возвращения ветеранов войны к полноценной мирной жизни.

Министерство по делам ветеранов определило среди первоочередных задач создание электронного реестра Е-ветеран, который позволит улучшить качество государственных услуг, ликвидировать коррупционную составляющую и ослабить субъективный фактор. 

Кроме того, Стратегия предусматривает медицинское лечение и реабилитацию ветеранов, а также психологическую адаптацию. В частности, разработан  пакет дополнительных медицинских услуг для ветеранов, стандарты оказания психологической помощи, реабилитационные центры будут выведены из структуры Министерства здравоохранения. На базе одного из них создан Центр защиты психического здоровья и тренинговый центр подготовки специалистов, которые будут в дальнейшем работать с ветеранами и их семьями.

"Запланирован запуск центра семейной реабилитации, введение обязательного медицинского осмотра, создание профильных отделений по лечению последствий контузий и зависимостей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках Стратегии планируется проводить обучение и переквалификацию ветеранов, трудоустройство и поддержку бизнеса, а также предусмотрены новые жилищные программы, включая кредитование и софинансирование.

В ведомстве совместно с Советом нацбезопасности и обороны намерены разработать качественно новую концепцию территориальной обороны Украины. 

"В частности, планируется создание отдельного вида войск и ветераны будут составлять костяк подразделений и отвечать за военно-патриотическое воспитание молодежи. Также предполагается максимально привлечь ветеранов к содействию органам правопорядка в защите общественного порядка и государственной границы путем использования общественных формирований", - отмечается в сообщении.

Также планируется открыть "Ветеранское пространство" в регионах, которые должны стать фронт-офисами Министерства по делам ветеранов на местах.

Ведомство также занимается и памятью о погибших участниках войны. Уже разработана процедура захоронения защитников Украины и Церемониал, ведется разработка процедуры корректного оповещения о трагедии членов семьи. Также планируется создать центральное военное кладбище и единый реестр всех захоронений украинских защитников, памятных досок, памятников по всей Украине.

Как сообщал сайт "Комментарии", 4 января во Львове покончил с собой ветеран АТО Николай Муравский (позывной "Цыбуля"). Сиротами остались двое детей.


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Источник: https://rada.gov.ua/news/Novyny/188691.html
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