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В Минобороны решили отдельно узаконить приветствие «Слава Украине!»

В Минобороны напомнили, что Строевой устав ВСУ больше не действует

сегодня, 15:26 193
Автор:

• Мария Чиренко

В Минобороны решили отдельно узаконить приветствие «Слава Украине!»

Министерство обороны намерено специальным приказом закрепить ряд организационных вопросов деятельности ВСУ, в том числе и приветствие "Слава Украине — Героям слава!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минобороны отметили, что вступил в силу закон "О признании утратившим силу Закона Украины "О Строевой устав Вооруженных Сил Украины".

"Целью принятия данного Закона является приведение законодательства Украины в соответствие с требованиями статьи 92 Конституции Украины, которой предусмотрен исчерпывающий перечень вопросов, которые определяются или устанавливаются исключительно законами Украины", - сказано в сообщении.

С вступлением в силу закона в Минобороны издадут приказ, в котором будут определены, в частности, строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием, строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах, место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения и др.

"В соответствующем приказе Министерства обороны Украины будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия: "Слава Украине!" и ответа на него: "Героям слава!", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее стало известно о планах Министерства обороны провести эксперимент с призывом.


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Источник: http://www.mil.gov.ua/news/2020/02/17/slava-ukraini!-geroyam-slava!-nakazom-minoboroni-ukraini-budut-zberezheni-viznacheni-na-danij-chas-vimogi-do-vijskovogo-vitannya/
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