Минобороны проведет эксперимент с призывом

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Замминистра обороны Александр Полищук рассказал о том, что в
Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет
предоставление возможности желающим призывникам служить в ВСУ с 18 лет, пишет
“Интерфакс-Украина”.
В тоже время он отметил, что в Украине не намерены
отказываться от призыва на срочную службу.
"У нас пока нет планов по отказу от призыва", - сказал Полищук.
Как сообщало издание "Комментарии", Украина движется к
созданию профессиональной армии, которая соответствовала
бы стандартам НАТО, поэтому военный призыв должен быть отменен.
Как сообщал сайт "Комментарии", ранее министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, которое будет принято в ближайшее время.
Напомним, ранее мы писали о том, что Альянс поможет Украине усилить реформы, чтобы страна могла вступить в НАТО. Комментируя вступление нашей страны в Альянс, Столтенберг привел в пример Черногорию, Польшу и Македонию. Данные страны, как считает генеральный секретарь, и мыслить раньше не могли, что вступят в Альянс.
Парламентская
Ассамблея НАТО приняла доклад по ситуации в Украине. В докладе
канадским коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ по:
российско-украинской войне, экономическим реформам, реформам в сфере обороны и
безопасности, ситуации со свободой слова.
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