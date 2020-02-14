Минобороны проведет эксперимент с призывом

Замминистра обороны Александр Полищук рассказал о том, что в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в ВСУ с 18 лет, пишет “Интерфакс-Украина”.

В тоже время он отметил, что в Украине не намерены отказываться от призыва на срочную службу.

"У нас пока нет планов по отказу от призыва", - сказал Полищук.

Как сообщало издание "Комментарии", Украина движется к созданию профессиональной армии, которая соответствовала бы стандартам НАТО, поэтому военный призыв должен быть отменен.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, которое будет принято в ближайшее время.





Напомним, ранее мы писали о том, что Альянс поможет Украине усилить реформы, чтобы страна могла вступить в НАТО. Комментируя вступление нашей страны в Альянс, Столтенберг привел в пример Черногорию, Польшу и Македонию. Данные страны, как считает генеральный секретарь, и мыслить раньше не могли, что вступят в Альянс.

Парламентская Ассамблея НАТО приняла доклад по ситуации в Украине. В докладе канадским коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ по: российско-украинской войне, экономическим реформам, реформам в сфере обороны и безопасности, ситуации со свободой слова.

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