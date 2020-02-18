Оценка глав облгосадминистраций: названы 25 критериев

В конце января правительство решило начать оценку деятельности глав областных государственных администраций. По каким критериям будут проводить мониторинг, рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Рейтинг будут формировать ежеквартально, а также привязывать к нему систему мотивации. Дубилет отметил, что все регионы смогут соревноваться между собой. Из более 100 критериев отобрали 25. В перечне показателей такие:

- количество детей в возрасте от 3 до 5 лет, охваченных дошкольным образованием;

- количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением;

- расширение сети опорных заведений общего среднего образования;

- организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом;

- количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания;

- количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь;

- автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи;

- обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения;

- уровень охвата прививками;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция;

- обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет;

-охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности;

- суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой);

- уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности;

- выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития";

- уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах;

- уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека существующего населения на 1 января предыдущего года;

- уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области;

- объем доходов сводного бюджета области;

- объем капитальных расходов сводного бюджета области;

- уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы);

- стоимость закупок в электронной системе закупок;

- открытые торги относящихся к сфере их управления;

- просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.

Ранее "Комментарии" писали, что экспериментальный проект оценки глав ОГА предусматривает ежеквартальный мониторинг деятельности чиновников по различным показателям в рамках полномочий местных администраций.

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