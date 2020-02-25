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Глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук покидает свой пост

Пока не известно, кто заменит Всеволода Ковальчука на должности руководителя «Укрэнерго»

сегодня, 14:30
Автор:

• Татьяна Веремеева

Глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук покидает свой пост

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук уходит с должности. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Нардеп отмечает, что по данным его источников в Кабинете министров, Ковальчук уже прощается с коллективом, а компанию он покинет уже на следующей неделе. Документы об увольнении уже подготовлены.

Кроме того, Гончаренко сообщил, что пока не известно, кто заменит Ковальчука на посту руководителя "Укрэнерго".

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды рекомендовало "Укрэнерго" прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси, но компания проигнорировала рекомендации ведомства. "У меня была четкая позиция по импорту электрической энергии. Письмо, которое написано. Была отдельная беседа по импорту. Был график по импорту, там стояли нули. Теперь снова не нули. И опять-таки полномочий влияния на эту ситуацию у меня нет. Вы знаете мою позицию по системному оператору", – заявил министр энергетики Алексей Оржель.


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