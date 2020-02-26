Министр Дубилет пообещал отменить ненужные отчеты чиновников

Большинство отчетов, которые готовят служащие КГГА и обладминистраций не нужны. К такому выводу пришел министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Чиновник написал, что к такому выводу он пришел после анализа квартальных и ежемесячных отчетов. Всего оказалось 4185 документов, которые тысячи госслужащих готовят регулярно.

"Начали разбираться с каждым отчетом отдельно. Исследовали, кто пользуется или хотя бы открывает эти отчеты. Оказалось, что почти 3000 (70%) этих отчетов не нужны. Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла", - отметил Дубилет.

В связи с ненужностью большинства отчетной документации, Дмитрий Дубилет заявил, что власти отменят эту "бессмысленную" работу. Министр пообещал, что избавится от подобной бюрократии максимум за 2-3 недели.





Как сообщал портал "Комментарии", ранее Дмитрий Дубилет пообещал ежемесячно публиковать информацию о зарплатах министров и топ-чиновников.

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