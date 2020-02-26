Кабмин предложил ввести доплаты за поздний выход на пенсию

Правительство Украины выступило с предложением ввести поощрение для граждан, которые выйдут на пенсию позже срока, установленного законодательством. Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Ежемесячная доплата в сумме более 500 грн будет осуществляться для отдельных категорий граждан. По мнению чиновника, такой способ позволит повысить доплаты пенсионерам и снизит нагрузку на Пенсионный фонд.

Напомним, что в текущем году для того, чтобы выйти на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 59, размер трудового стажа должен быть не менее 27 лет. В дальнейшем, согласно принятым законам, минимальный рабочий стаж будет расти и к 2028 году достигнет 35 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", 82,7% украинских пенсионеров получают пенсию до 4 000 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, что является ключевой проблемой которая требует решения.

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