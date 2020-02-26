Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.02.2020

BTC/USD

9203.91

ETH/USD

238.26

LTC/USD

67.16

НБУ 26.02.2020

USD/UAH

24.64

EUR/UAH

26.74

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика кабмин Кабмин предложил ввести доплаты за поздний выход на пенсию
НОВОСТИ Все новости

Кабмин предложил ввести доплаты за поздний выход на пенсию

Доплаты за невыход на пенсию намерены сделать ежемесячными

сегодня, 12:08
Автор:

• Сергей Медведев

Кабмин предложил ввести доплаты за поздний выход на пенсию

Правительство Украины выступило с предложением ввести поощрение для граждан, которые выйдут на пенсию позже срока, установленного законодательством. Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем  Telegram-канале.

Ежемесячная доплата в сумме более 500 грн будет осуществляться для отдельных категорий граждан. По мнению чиновника, такой способ позволит повысить доплаты пенсионерам и снизит нагрузку на Пенсионный фонд.

Напомним, что в текущем году для того, чтобы выйти на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 59, размер трудового стажа должен быть не менее 27 лет. В дальнейшем, согласно принятым законам, минимальный рабочий стаж будет расти и к 2028 году достигнет 35 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", 82,7% украинских пенсионеров получают пенсию до 4 000 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, что является ключевой проблемой которая требует решения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...