Кабмин назначил главного санитарного врача Украины

Главным санитарным врачом Украины стал Виктор Ляшко. О новом назначении сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

До этого Виктор Ляшко занимал должность заместителя министра здравоохранения. На своей новой должности чиновник будет заниматься координацией действий власти и всех профильных служб для предотвращения попадания нового вируса на территорию Украины.

"Мы назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. С сегодняшнего дня лично этот человек будет, в том числе координировать действия органов государственной власти, всех необходимых служб, чтобы качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины этой инфекции", - сообщил Гончарук.

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