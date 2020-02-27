Кто сменит Гончарука: эксперты проанализировали возможную смену правительства

Информация о возможной отставке премьер-министра Алексейя Гончарука появляется с завидной регулярностью. Особенно на фоне правительственного провала в ситуации с коронавирусом (Новые Санжары иже с ними). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", кто может сменить Гончарука или же усилить правительство.

"Гончарук топит рейтинг президента Зеленского"

Политтехнолог Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что правительство Гончарука провалилось по всем направлениям.

"Чтобы что-то реформировать, нужно знать, как это "что-то" функционирует. А эти ребята завалили даже то, что худо-бедно работало, – отмечает эксперт. – И это при том, что особых потрясений не было, а предыдущая власть оставила страну в более-менее нормальном состоянии, с растущим ВВП… Да, МВФ и Запад верят в Гончарука, он им более близок ментально. И, возможно, он был бы неплохим премьером для страны, которая решила уже большинство проблем. Но он и его окружение не понимают, как всё функционирует в нынешней Украине. Насколько коррупционные схемы, потоки являются составной частью нашей экономики".

По мнению Голобуцкого, президент Зеленский понимает (а социология это подтверждает), что Гончарук и его правительство "топят" не только свой рейтинг, но и рейтинг главы государства.

"Еще пара месяцев такого "руления" страной, и рейтинги разобьются вдребезги. Уже сейчас, даже с таким (не самым плохим) рейтингом президент и его команда не могут продвинуть нужные законы в парламенте. А дальше будет только хуже, – считает политтехнолог. – Поэтому и начались переговоры с олигархами, со "старыми лицами". В авральном порядке ищут людей, которые знают, по каким принципам функционирует украинская экономика, как, куда и кому идут потоки… Сейчас – тупо пожар. И уже не важно, кто будет тушить – убийца, вор, насильник, люстрированный чиновник, "бывший". А потому и всплывают изрядно запыленные фамилии Хорошковского (Валерий Хорошковский в разные годы возглавлял СБУ, Гостаможенную службу, Минфин, Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, а также был первый вице-премьером – прим. ред.), Тигипко (Сергей Тигипко возглавлял в 2002-2004 годах НБУ, а в 2010-2012 годах был вице-премьером по вопросам социальной политики в правительстве Николая Азарова – прим. ред.) иже с ними – как кандидаты в премьеры или возможные новые министры, вице-премьеры, советники и так далее".

В то же время эксперт не исключает, что всплывшие факты о встрече Зеленского и Гончарука с Тигипко, а также слухи о возможном возвращении во власть Хорошковского – лишь дымовая завеса с целью провести более интересную действующей власти комбинацию.

"К примеру, если премьером назначат министра МВД Авакова, его фамилия уже не будет столь токсичной на фоне таких вариантов, как Тигипко и Хорошковский, – поясняет Голобуцкий. – Аваков – действительно сильная фигура, фактически отдельное правительство в правительстве".

Уход Гончарука, по мнению эксперта, предрешен. А вот с преемником пока всё очень непросто. Ведь кандидатуру придется согласовывать в парламенте. И если случится провал – это очень сильно ударит по и без того тающему рейтингу властной команды, включая президента.

"Новые кандидатуры - новые риски"

Доктор политических наук, директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко считает, что ранее обсуждаемые косметические изменения в Кабмине, скорее всего, обернутся кардинальными перестановками. Не исключая и смену премьера.

"Видно, что Кабмин Гончарука не только не справляется с поставленными задачами, но и не способен реагировать на новые вызовы (тот же коронавирус), генерируя негатив и на президента, – отмечает эксперт. – Так что и для сохранения рейтинга, и для того, чтобы реализовывать планы, нужна смена состава".

Обсуждаемая кандидатура Тигипко (как премьера или вице-премьера), по мнению Петренко, имеет определенные риски.

"Одни будут вспоминать его "региональное" прошлое. Другие – сотрудничество с Порошенко во время президентства последнего. Та же покупка Тигипко порошенковской "Кузни на Рыбальском", скупка активов неликвидных банков. Не секрет, что определенного уровня кооперация между ним и пятым президентом существовала, – говорит доктор политических наук. – Так что Тигипко будут критиковать и как бывшего "регионала", и как человека, сотрудничавшего с Порошенко, у которого сейчас очень высокий антирейтинг".

Не стоит сбрасывать со счетов и кандидатуру Хорошковского, уверен эксперт.

"Хоть в последние пять лет он не был активен в политжизни Украины, за спиной Хорошковского – серьезный опыт. К тому же, именно он отстаивал европейский вектор развития Украины, что стало его конфликтом с командой Януковича, особенно с премьером Азаровым", – отмечает Петренко.

Учитывая солидный политический опыт, Тигипко и Хорошковский могут войти в обновленный состав правительства, считает эксперт. Впрочем, не стоит исключать и внутренних перестановок. Тот же вице-премьер и глава министерства развития громад и территорий Денис Шмыгаль, которого связывают с олигархом Ринатом Ахметовым, может, по мнению Петренко, заменить Гончарука.

"Думаю, что уже в марте мы увидим изменения не только в Кабмине (или новый премьер и радикальная смена состава, или старый премьер и усиление команды, в том числе людьми с большим управленческим опытом в разных сферах), но и в правоохранительных и антикоррупционных органах (особенно НАБУ, Сытник имеет шансы потерять должность). Возможны также смена генпрокурора и главы СБУ", – говорит эксперт.

"Зеленскому выгоден премьер от оппозиции"

Политический эксперт Александр Савченко считает, что сменить Гончарука может тот чиновник из прошлого, который согласится на условия Банковой.

"А именно, – поясняет эксперт, – что он не самостоятелен в назначении специалистов на министерские посты. И должен будет находить компромисс среди тех центров влияния, которые сейчас влияют на фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде и на самого президента Зеленского. Среди кандидатов, которые сейчас называются в масс-медиа, я не вижу того специалиста, который бы согласился на такие условия, потому что они не подразумевают успешной деятельности Кабмина".

Савченко уверен: чтобы изменить в первую очередь экономическое положение в стране, необходимо изменить парадигму, в которой сейчас находится президент Зеленский. Речь, по словам политэксперта, о том, чтобы прекратить назначать на ответственные посты случайных людей, основное достижение которых – являться компромиссными фигурами в украинской "игре престолов".

"Я считаю, что Кабмин должен возглавить кто-то из "Оппозиционной платформы – За жизнь". Там хватает профессионалов с опытом управления государством, – говорит политэксперт. – Для проведения программ Кабмина (а в первую очередь назрели социальные программы) необходимо опираться на ВР. Лучше на депутатов, которые имеют опыт и собраны не случайно, как та же фракция СН. Думаю, у будущего премьера должна быть поддержка именно от оппозиционного крыла – для проведения настоящих, реально ощутимых социальных реформ. Точную фамилию назвать не могу, так как не знаю специалистов уровня премьер-министра, которые бы согласились возглавить Кабмин в сегодняшнем положении дел, при этом подчиняться правилам игры, которые заведены на Банковой сегодня".

По мнению Савченко, самому Зеленскому было бы выгодно назначить премьера от оппозиционной партии.

"Все программы, которые необходимо сейчас внедрять, достаточно непопулярные. А у президента задача – подготовка к местным выборам и попытка сохранить свой рейтинг. Если снова во главе Кабмина станет "свой", человек президента, то все непопулярные решения, которые будут (а они будут, потому что без них – никак), станут отнимать и рейтинг президента. Но возглавить правительство настоящий специалист согласиться лишь с возможностью кардинального обновления Кабмина – с новой парадигмой его работы. А это возможно лишь тогда, когда Зеленский почувствует себя реально действующим политиком, не вовлеченным в игры своего окружения", – резюмирует политэксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своей отставке.

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