«Увольняют, сколько себя помню»: Гончарук прокомментировал слухи об отставке

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Премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о своей вероятной отставке, которая активно освещается в СМИ. Об этом он сказал на пресс-конференции.
"Сколько себя помню, меня увольняют. Я уже привык к таким вопросам. Правительство работает в нормальном режиме... Нет, никаких заявлений я не писал, с президентом таких тем не обсуждал", - сказал Гончарук.
Глава правительства также отметил, что встречался с Сергеем Тигипко, которого называют главным претендентом на пост премьера.
"Я с ним встречался, как и со многими другими. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек. Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, на какой-то пост в правительстве", - пояснил Гончарук.
Как отметил премьер, в правительстве нужны люди, "которые действительно понимают, что такое промышленность".
Напомним, в соцсетях и СМИ не утихают разговоры о якобы скорой отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Ссылаясь на собственные источники, ряд изданий назвали вероятных претендентов на пост главы Кабмина.
Так, одним из основных кандидатов журналисты называют бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко, который возглавлял в 2002-2004 годах Национальный банк, а в 2010-2012 годах - был вице-премьером по вопросам социальной политики в правительстве Николая Азарова. Добавим, что вторым кандидатом на место Гончарука в СМИ назван Валерий Хорошковский.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что проводил встречу с Сергеем Тигипко.
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