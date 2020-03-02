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Гончарук прокомментировал слухи о своей отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что будут консультации по поводу его отставки с президентом и Радой

сегодня, 11:45
Автор:

• Таисия Ерохина

Гончарук прокомментировал слухи о своей отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук, вокруг которого не утихают слухи о скорой отставке, заверил, что он заявлений об уходе пока что не писал. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего брифинга премьер-министра.

"Я никаких заявлений на этот момент не писал. Тоже много знаю и слышал. Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом", - сказал Гончарук.

Могут ли разговоры об отставке премьера быть связаны с Коломойским, Гончарук комментировать не стал.

"Не хотел бы комментировать слухи каких-то отдельных людей", - отметил Гончарук.

Также отметил, что правительство боролось системно с коррупцией и продолжает это делать, но с уважением относится к большому бизнесу.

Касательно перестановок в Кабмине, в частности, отставок некоторых министров, премьер тоже комментировать не стал. Подчеркнул, что стоит ждать оглашения официально принятых решений.

Напомним, эксперты рассказали изданию "Комментарии", каковы шансы, что в первую неделю марта переформатируют правительство и наладят работу парламента, а также – кто и почему может уйти (прийти), и на какие уступки оппонентам может пойти действующая власть.

Известно, что на 4 марта президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Кроме внесения изменения в закон о государственных закупках, а также принятия законов об обороне (что сделать пока невозможно из-за затяжного рассмотрения земельного закона и периодического блокирования трибуны) и отчета правоохранительных органов ("весна пришла - посадок нет") есть вероятность рассмотрения кадровых решений, связанных с Кабмином.


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Источник: кабмин, отставка, гончарук
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