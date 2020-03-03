Кулеба прокомментировал возможность назначения в МИД

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о перестановках в правительстве. Он не отрицает, что говорил с Президентом Владимиром Зеленским о возможном назначении на пост главы МИД.

И хотя Кулеба и нарушил молчание перед предстоящим внеочередным заседанием парламента, журналистам, при этом, не сознался, были ли у него просто консультации с президентом, либо же вопрос с назначением уже решен.

"Завтра все увидите. Пока комментировать нечего. Продолжаются консультации. Назначение или неназначение будем комментировать, основываясь на те или иные решения. До этого времени не нужно спекулировать", - сказал Кулеба.

При этом сознался - он не против совмещать обязанности вице-премьера по евроинтеграции и министра иностранных дел. Будет рад, если это будет делать это кто-то другой. Но готов взять все на себя, если понадобится.

"Я не боюсь брать дополнительные обязанности. Но решение в руках парламента и Президента", - подытожил министр.

На внеочередное заседание парламента народные депутаты соберутся в среду, 4 марта. Его инициировал Президент Владимир Зеленский. Один из вопросов в повестке дня - кадровые вопросы в Кабмине. Но пока неизвестно, хотят ли отправить в отставку все правительство, либо отдельных министров.

Ранее "Комментарии" рассказали о том, как вероятную отставку премьера Алексея Гончарука прокомментировал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.





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