"Он останется, больше некому": Арахамия сказал, что думает об отставке Гончарука

По мнению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, премьер-министр Алексей Гончарук останется на своей должности, несмотря на слухи об отставке. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, на вопрос журналистов в кулуарах Верховной Рады Арахамии, сколько рассматривается кандидатур на вакантное место главы правительство, нардеп ответил без колебаний.

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - указал Арахамия, добавив, что это остается главной причиной для того, чтобы Гончарук продолжил возглавлять правительство, тем более, что никаких заявок об увольнении в Верховную Раду не поступало.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Алексей Гончарук уклончиво ответил на слухи о собственной отставке.

"Не хотел бы комментировать слухи каких-то отдельных людей", - подчеркнул глава правительства на вопрос о том, что могла значить его приглушенная беседа с главой Офиса президента Андреем Ермаком в индийском ресторане Киева.



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