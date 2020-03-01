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Гончарук и Ермак провели воскресный вечер в индийском ресторане Киева

Политиков уличили не в простом совместном ужине, а в проведении секретной встречи

1 марта 2020, 22:44
Автор:

• Екатерина Белоброва

Гончарук и Ермак провели воскресный вечер в индийском ресторане Киева

Глава правительства Алексей Гончарук сегодня вечером, 1 марта, был замечен в ресторане индийской кухни "Сутра" в компании нового главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на сообщение журналиста Кристофера Миллера.

Отмечается, что политики вели живую беседу заметно приглушенными голосами. В связи с характером общения журналист допустил, что политики встретились не просто поужинать, а тайно обсудить важные государственные вопросы.

"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу... Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского", - отметил Миллер.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада уже на новой рабочей неделе намерена отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. По информации от инсайдеров, глава государства Владимир Зеленский  недоволен работой правительства и якобы упрекал Гончарука на последней встрече в своем Офисе. Критика была в связи с падением экономики, медицинской реформой, ростом коммунальных платежей и ситуацией с коронавирусом.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/goncharuk-ermak-proveli-vstrechu-kievskom-1583092915.html
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