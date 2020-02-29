Рада на следующей неделе отправит в отставку Гончарука, - СМИ

Верховная Рада в среду, 4 марта, на внеочередном заседании рассмотрит отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра. Об этом сообщил источник в Офисе президента, передает "Украинская правда".



По словам источника, голосов за отставку Гончарука хватит. Но так как нет голосов за кандидатуру нового премьер-министра, и.о. главы правительства будет назначен вице-премьер Денис Шмыгаль.



Кроме того, источник сообщил, что в пятницу, 28 февраля, Гончарук встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства недоволен работой правительства и якобы упрекал Гончарука. Критика была в связи с падением экономики, медицинской реформой, ростом коммунальных платежей и ситуацией с коронавирусом.



Гончарук, со своей стороны, якобы признал работу правительства неудовлетворительной, но положительно отозвался о трех министрах, среди которых — глава Минюста Денис Малюська.



Как рассказал источник, Гончарук якобы принял волю президента. Однако нового заявления на увольнение он не писал.



Напомним, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 4 марта по просьбе президента.



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