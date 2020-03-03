Экономисты рассказали, насколько реальны слухи об отставке премьера Гончарука

Уже несколько дней кряду СМИ тиражируют новость о возможной отставке премьера Алексея Гончарука. Экономисты на этот счет единодушны: “Комментариям” эксперты рассказали, что слухи об отставке премьера сильно преувеличены.

По мнению экономиста Владислава Банкова, вбросы относительно отставки делаются для достижения двух основных целей. Во-первых, таким образом пытаются снизить градус критики этого правительства – провайдеров разрухи и "убийц" экономической активности населения. Во-вторых, прощупывают реакцию общества на "новые лица" во власти.

О том, что сегодня отправлять в отставку правительство Гончарука попросту нелогично, на своей странице в Facebook написал и экономист Сергей Фурса.

"Я понимаю, если популист президент отправляет в отставку правительство, которое накопило излишний негатив, – говорит Фурса. – Потому что в украинских условиях президент дает невыполнимые обещания, а правительство ответственно за то, что их невозможно выполнить. Это логично. Но в рамках этой логики нужно накопить негатив, сделать все важное, и уже потом отправлять правительство в отставку. А не отставкой правительства порождать кризис, ответственность за который ляжет уже на новое правительство и президента. Логично – выполнить программу МВФ, получить транш, закрыть все проблемные моменты, такие как рынок земли, повесив это все на старое правительство, и потом уже приводить новое. Это может выглядеть несправедливо, но логично".

В том, что отставки Гончарука в ближайшее время не будет, уверен и аналитик Алексей Кущ.

"Более того: даже глава экономического министерства Тимофей Милованов либо останется в своем кресле, либо пересядет в другое, – считает эксперт. – Скорее всего, экономический блок будет усилен с помощью нового первого вице-премьера. Возможно, разделят Минэкономразвития, выделив два новых министерства: промышленности и сельского хозяйства, куда посадят кого-то из "старой гвардии", а Милованова оставят на посту "обрезанного" министра экономики – "дерегулировать" и "распродавать".

Вся эта шумиха с новым премьером – не более, чем усиленная медийная разведка на будущее, резюмировал Алексей Кущ. По его словам, Гончарук еще должен продать землю, запустить большую приватизацию или хотя бы максимально продвинуться в этом направлении, чтобы для его преемника была пройдена точка невозврата.

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