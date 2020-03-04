С карантина в отставку: судьбу Скалецкой решат в парламенте

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая - среди кандидатов на вылет с украинского правительства. Ее кандидатуру не смогли отстоять, сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники, близкие к Офису Президента.





Пока министр Зоряна Скалецкая добровольно отбывает в Новых Санджарах карантин вместе с украинцами, эвакуированными с китайского Уханя, министерское кресло под ней, похоже, изрядно расшаталось. Источники, близкие к Президенту, рассказали, что в составе нового правительства руководство страны ее не видит. Таким образом, с обсервации Скалецкая может выйти уже без министерского портфеля.





Однако, кто может ее заменить, пока неизвестно. Окончательного кандидата на пост руководителя Министерства здравоохранения все еще нет, пишет УНН. Среди вероятных претендентов называют депутата Валерия Зуба, руководителя Центра детской кардиохирургии Илью Емца, а также Максима Степанова, бывшего руководителя Одесской областной администрации.





Следует отметить, что в МОЗ грядет масштабная реформа вторичной и госпитальной медицинской помощи. Она должна стартовать уже в апреле. И кто бы ни пришел вместо Скалецкой, ему придется столкнутся с серьезными вызовами. Ведь уже сейчас предстоящую реформу критикуют множество людей, в том числе, и медицинские работники.





Состоится ли перезагрузка правительства украинцы узнают уже сегодня. О том, что президент собирает внеочередное заседания Верховного Совета "Комментарии" писали ранее.





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