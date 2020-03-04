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Нардеп Качура: потенциальный премьер уже собирает команду

Потенциальный премьер не стал дожидаться официального назначения и уже проводит собеседования с вероятными кандидатами в правительство.

сегодня, 12:06
Автор:

• Виолетта Комаровская

Нардеп Качура: потенциальный премьер уже собирает команду

Потенциальный премьер-министр не стал дожидаться официального назначения в Кабмин и уже собирает команду в правительство. Об этом рассказал журналистам в кулуарах парламента депутат со "Слуги народа" Александр Качура. 

Судя по словам нардепа, судьба кресла премьера уже окончательно решена. Сомнений в том, кто возглавит новое правительство у монобольшинства не осталось, поскольку потенциальный премьер-министр уже начал формировать новую команду. А ведь его, даже, еще не назначили. Более того, до сих пор официально никто не называл фамилии главного кандидата. Чаще всего политики и журналисты упоминают вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля. Однако, так ли это, скорее всего, станет известно лишь во время внеочередного заседания парламента. Оно, напомним, должно начаться в 16:00. 

Вместе с тем, народный депутат Качура утверждает, что потенциальный глава правительства уже проводит собеседования с кандидатами в Кабмин. 

"Считаю, что премьер-министр определится. Еще вчера по нескольким министерствам, например, министерству энергетики, не было конкретных кандидатов. Кандидат в премьеры общался, проводил собеседования. Он подбирает себе сильную команду, лучших специалистов", - сказал Качура. 

Ранее заявление об отставке подал премьер-министр Алексей Гончарук. Если его поддержат депутаты, вслед за премьером, по закону, должна будет сложить полномочия и вся его команда. Получит ли кто-то из них место в новом правительстве, пока тоже остается интригой. Среди прочих, министерский портфель вновь пророчат министру внутренних дел Арсену Авакову. 

О том, что Гончарук написала заявление об отставке "Комментарии" сообщали ранее. 




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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1855881-potentsiyniy-premyer-vzhe-provodit-spivbesidi-nardep
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