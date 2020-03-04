«Что у вас не складывается с полицией?»: у «Слуги народа» пояснили, почему Аваков остается министром МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков хорошо разбирается в сфере, в которой давно трудится. Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в кулуарах парламента.

По словам "слуги", долгое время пребывания Авакова на посту имеет как плюсы, так и минусы.

"Минус в том, что накапливается определенный негативный рейтинг из-за того, что реформу все таки надо было довести до конца, мы будем с ним об этом говорить. Где-то через какие-то политические моменты, политические атаки конкурентов", - пояснил Корниенко.

Тогда как плюс, продолжил нардеп, состоит в том, что министр уже долгое время на посту: "он хорошо разбирается в этой сфере, может брать ответственность".

"Он (Аваков, - ред.), в принципе, имеет необходимый уровень работы правоохранительной системы в своей отрасли – это же не только МВД и полиция, это еще и пограничная служба, есть еще ГСЧС. Они, в принципе, работают в штатном режиме и особых нареканий не имеют", - добавил Корниенко.

На реплику журналистов о том, что перечисленные службы так точно работали и раньше, а вот с полицией "в последнее время как-то не слаживается", Корниенко ответил следующее: "Что у вас не складывается с полицией?".

Далее нардеп добавил, что полицию ему вызывать не приходилось, а вот пожарные недавно прибыли по вызову за 6 минут.





Ранее "Комментарии" написали, как перезагрузка Кабмина отразится на рейтингах Зеленского и популярности партии "Слуга народа".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!