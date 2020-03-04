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Один на два кресла: в Украине появится новый глава МИД

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба будет исполнять обязанности еще и министра иностранных дел Украины

сегодня, 12:30
Автор:

• Елена Волкова

Один на два кресла: в Украине появится новый глава МИД

Несмотря на то, что официального назначения главой МИД Дмитрия Кулебы еще не было, это кадровое решение подтвердил в кулуарах парламента первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По словам народного депутата, Дмитрия Кулебу не будут снимать с его текущей должности -  вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Но вместе с тем он будет выполнять еще и обязанности министра иностранных дел, сменив Вадима Пристайко.

Ранее “Комментарии” сообщали, что вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о перестановках в правительстве. Он не отрицает, что говорил с президентом Владимиром Зеленским о возможном назначении на пост главы МИД. И хотя Кулеба нарушил молчание перед предстоящим внеочередным заседанием парламента, журналистам при этом не сознался, были ли у него просто консультации с президентом, либо же вопрос с назначением уже решен. 

Кулеба сказал, что не против совмещать обязанности вице-премьера по евроинтеграции и министра иностранных дел. Он будет рад, если это будет делать кто-то другой, но готов взять все на себя, если понадобится.


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Источник: comments.ua
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