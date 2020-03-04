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Медведчук о смене Кабмина: Меняем шило на мыло

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что перезагрузка Кабмина не поможет, если не изменить экономический курс в стране

сегодня, 13:30
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Медведчук о смене Кабмина: Меняем шило на мыло

С приходом нового правительства и даже с новым главой правительства в стране ничего не изменится. Об этом рассказал в кулуарах парламента председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.


"Если господин Зеленский, его обновленная команда в правительстве радикально не изменит экономический курс, не избавится от уз зоны свободной торговли с ЕС, которая является губительной и уничтожающей нашу экономику, не выйдет из присоединения к санкциям Евросоюза в отношении России, а также не восстановит рынки сбыта нашей экспортной продукции, не изменит ситуацию с налаживанием отношений в тех отраслях, которые могут развиваться и могут изготавливать конкурентоспособную продукцию не в Европе, а в странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, то ничего абсолютно не изменится, какие бы фамилии сегодня ни назывались", ‒ заявил парламентарий.

Медведчук оценил работу Кабмина Гончарука жестко и негативно: "Да, правительство должно уйти в отставку. Оно непрофессиональное, оно усугубило экономическую и социальную политику в стране и заслужило отставку". По словам политика, перезагрузку Кабмина "можно по-простому назвать ‒ поменяли шило на мыло". Кроме того, нардеп подчеркнул, что результатов от смены правительства не будет, если не будет изменена экономическая и социальная политика.

"Социальная политика и ее наполнение зависят напрямую от результатов экономики. Они сегодня просто плачевны. За время пребывания Зеленского и его команды у власти страна превратилась из бедной в нищую. И, к сожалению, этот процесс продолжается", ‒ резюмировал Медведчук.

Ранее "Комментарии" рассказали, как перезагрузка Кабмина отразится на рейтингах Зеленского и популярности партии "Слуга народа".


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oQGxy4qy1LU&feature=emb_logo
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