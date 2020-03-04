Милованов отказался от новой должности, а Бородянский поставил ультиматум – экс-нардеп

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выдвинул ультиматум и пригрозил отставкой, если его министерство разделят. А нынешний глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не захотел перейти в руководство другого сектора. Об этом сообщил на своей странице в Facebook внефракционный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борислав Береза.

"Бородянский поставил ультиматум, что уйдет в отставку в случае разделения его министерства и создания отдельного минспорта. Нынешний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованов отказался возглавить МинАПК, а Роман Жуковский отказался возглавлять министерство экономики в новом Кабмине", - пишет Береза, сославшись на свои источники в партии "Слуга народа".

По словам экс-нардепа, депутаты монобольшинства не в восторге от того, что "придется голосовать за нового министра обороны с российским душком".

"Х*р поймешь, за кого голосуем, но требуют поддержать весь список. Уже непонятно, кто будет в Кабмине, а кого не будет. И кого напихают в список до сих пор не ясно. Мы, как статисты, должны просто кнопку нажать. Наше мнение в ОП никого не интересует. А ответственность нести нам. И на округе меня будут фи**чить, а не Ермака", - якобы рассказал один из "слуг народа" Березе.

Ранее "Комментарии" писали, что спровоцировало отставку Гончарука и смену министров.

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