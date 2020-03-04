Министр МВД Арсен Аваков перепутал термины «ПДД» и «ДТП» в объявлении о фотовидеофиксации нарушений

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Сегодня, 4 марта,
министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своей публикации в социальной
сети Twitter перепутал
термины, написав "ДТП" вместо "ПДД" в объявлении о запуске фотовидеофиксации
нарушений.
"Вы готовы? В ближайшее
время МВД запускает фотовидеофиксацию нарушений ДТП — 45 дней переходный
период, а дальше в полном объеме штрафы и наказания — по всей стране", —
написал Аваков на своей странице в Twitter.
Также Аваков прикрепил
ссылку на свою публикацию в блоге, где рассказал подробнее о нововведении. По
его словам, сейчас проводятся последние технические тесты, и это единственный
путь для сокращения числа смертей на дорогах.
Министр МВД отметил,
что еженедельно в стране погибает от 38 до 50 человек на дорогах, а в 2019 году
на дорогах Украины погибли 3454 человека.
Судя по прикрепленной инфографике Департамента патрульной полиции, в 2015 году на дорогах Украины погибли 3970 человека, а в 2016 — 3410. С тех пор, в последние три года, цифра почти стабильная: 3432 смерти в 2017, 3350 смерти в 2018 и 3454 смерти в 2019 году.
Как сообщал портал "Комментарии",
Арсен Аваков заполнил декларацию о доходах — в 2019 году он получил болеемиллиона гривен зарплаты.
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