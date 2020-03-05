Задачи нового Кабмина: эксперты определили первоочередные цели правительства

Украина получила новое правительство. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие первоочередные задачи должен решать Кабмин (во главе которого встал Денис Шмыгаль), что ему в этом может помочь, что – помешать.

"Проблемы те же и еще больше"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко уверена, что наибольшими вызовами для нового правительства являются:

– экономические последствия от коронавируса, которые уже ощущаем в Украине (главным образом – снижение объемов экспорта, снижение спроса на облигации внутреннего государственного займа – ОВГЗ);

– необходимость выплатить в этом году по долгам общую сумму в размере 15,4 миллиарда долларов (из которой 5,1 млрд долл – проценты);

– проблема с источниками привлечения денег в страну: с ОВГЗ, как в прошлом году, уже не получится, а МВФ вряд ли даст кредит до открытия рынка земли и принятия закона о недопущении возвращения банков бывшим владельцам (и отсюда – угроза значительного проседания курса гривны и даже – невозможности производить выплаты по долгам, то есть, риск дефолта);

– спад промышленного производства.

"Вероятнее всего, вопрос привлечения средств в страну будут решать путем повышения процентной ставки по ОВГЗ, дальнейшей приватизацией госимущества, ручным перераспределением расходной части бюджета, концессиями. То есть, в большей мере продолжат политику предыдущего правительства, – отмечает Ева Антоненко. – Если земельную реформу примут этой весной, кредит МВФ ранее, чем во втором полугодии, Украина вряд ли получит".

На руку правительству, по мнению эксперта УИП, может сыграть повышение курса доллара.

"Недополучение средств в доходной части бюджета зависит также и от того, что на 2020 год он заложен на уровне 27 гривень, а значительную ее часть составляют валютные поступления от таможни", – поясняет Ева Антоненко.

Учитывая, что страны с сырьевыми экономиками проходят через глобальные экономические кризисы с большими негативными последствиями, новому правительству нужно будет проводить крайне осторожную и грамотную экономическую политику для минимизации возможных последствий, считает эксперт.

"На подготовку стратегии уйдет несколько недель"

Политолог Виктор Таран уверен, что правительству Шмыгаля, прежде всего, нужно будет решать проблемы, оставшиеся в наследство от правительства Гончарука. А именно: дефицит бюджета, его хроническая ненаполняемость, выполнение социальных обязательств (индексация пенсий, поднятие зарплат медикам и учителям).

"Но это – тактические задачи, – подчеркивает Виктор Таран. – К таковым также относится решение вопроса с давлением на физлиц-предпринимателей. Также следует восстановить диалог с профсоюзами касательно пересмотра изменений в трудовом законодательстве. В идеале – отозвать предложенные ранее изменения в него".

Стратегически нужно готовить новую программу правительства, считает эксперт. На это уйдет несколько недель. И распорядится этим временем нужно с толком.

"Свою деятельность новое украинское правительство начинает на фоне зарождающейся волны мирового экономического кризиса. Учитывая это и нужно выстраивать свою программу, – считает Виктор Таран. – Но глядя на представленный состав Кабмина, у меня есть сомнения, что они могут это качественно и инновационно сделать самостоятельно. Зато могут посотрудничать с аналитическими центрами, которые способны в этом помочь. Вопрос сотрудничества вообще очень важен. Новый премьер говорил о готовности проводить регулярные консультации со всеми фракциями и депутатскими группами. Это было бы полезно как для самой власти (расширит политическую базу), так и для страны (меньше будет внутреннего противостояния). В процессе таки широких консультаций и должна появиться база для программы правительства – без общих слов, а с конкретными задачами и целями, а также с "дорожной картой" их достижения".

Политолог не исключает, что когда появится четкая экономическая модель, по которой намерено двигаться новое правительство, найдутся кандидаты и на вакантные в данный момент посты в экономическом, энергетическом и аграрном блоках Кабмина.

"Если же указанные тактические и стратегические шаги не будут предприняты, то правительство Шмыгаля может продержаться даже меньше, чем правительство Гончарука, – предупреждает Таран. – Зеленскому (да и всей стране) нужен быстрый результат. Не будет его – Кабмин – в угоду рейтингов – могут уволить накануне местных выборов".

"Четыре главные задачи"

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики (УЦСА) Евгений Филиндаш считает, что новому правительству (как и всей власти в целом) следует сосредоточиться на, как минимум, четырех основных задачах.

"Во-первых, нужно срочно стабилизировать экономику – остановить многомесячное падение промышленного производства, прекратить наращивать долговую пирамиду из ОВГЗ, сформировать наконец внятную стратегию экономического развития, – подчеркивает эксперт. – Денис Шмыгаль, в отличие от Алексея Гончарука, имеет опыт работы в реальной экономике и есть надежда, что он сможет организовать решение этой задачи".

Второй важной задачей Евгений Филиндаш видит поднятие уровня жизни большинства населения и прекращение уничтожения остатков социального государства.

"Помимо роста экономики, для решения этой задачи необходимо наконец реально снизить жилищно-коммунальные тарифы, остановить сокращение социальных гарантий и уничтожение системы здравоохранения, – подчеркивает эксперт. – Тут внушает осторожный оптимизм смена министра социальной политики (Юлию Соколовскую сменила Марина Лазебная) и, в особенности, – приход на пост министра здравоохранения Ильи Емца (сменил Зоряну Скалецкую), имеющего авторитет у врачей и колоссальный опыт работы в медицине".

Третьей задачей директор УЦСА видит уменьшение масштаба преступности, и, в частности, коррупции.

"Из всех правоохранительных структур сейчас едва ли не единственной, относительно успешно справляющейся со своими задачами, является, пожалуй, СБУ. И, кстати, судя из вчерашнего отчета руководителя СБУ Ивана Баканова в ВР, эта тема и дальше будет среди приоритетных для спецслужбы, – подчеркивает Филиндаш. – Тем более, что силы на это есть – Баканов не попадает в скандалы, освоился на должности, выиграл ряд кадровых битв, а СБУ периодически отлавливает коррупционеров на разных уровнях. Этого, к сожалению, нельзя сказать о НАБУ и ГПУ, руководство которых объективно надо менять".

И, наконец, отмечает эксперт, необходимо менять гуманитарную политику в Украине.

"При Кабмине Гончарука евромайданная политика декоммунизации, ущемления русского языка и переписывания истории с бандеровским уклоном продолжалась. В то же время за Зеленского и "Слугу народа" голосовали, в том числе, и в надежде на прекращение националистической политики, раскалывающей Украину и сеющей вражду в стране. И теперь пришло время эти и другие надежды избирателей оправдывать", – резюмирует Филиндаш.

Как сообщал портал "Комментарии", новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе внеочередного заседания Верховной Раде озвучил список из 13 человек, которым он предлагает вручить министерские портфели.

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