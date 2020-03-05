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США и Германия хотят поработать со Шмыгалем

Германия и США поприветствовали назначение в премьеры Дениса Шмыгаля. Но и Гончаруке тоже не забыли.

сегодня, 15:03
Автор:

• Виолетта Комаровская

США и Германия хотят поработать со Шмыгалем

США и Германия присоединились к странам, которые уже поприветствовали назначение Дениса Шмыгаля на пост премьера. Посольство каждой из стран опубликовало соответствующее сообщение на своих страницах в Twitter.

Американцы, как и немцы, надеются, что вскоре им удастся плодотворно поработать с правительством новоиспеченного премьер-министра Дениса Шмыгаля. 

"Поздравляем премьер-министра Дениса Шмыгаля с назначением. Надеемся на тесное сотрудничество с ним, а также его коллегами по Кабинету министров", - отметили в американском посольстве. 

В то же время, и американские, и немецкие дипломаты не забыли упомянуть в своих твитах теперь уже бывшего главу правительства - Алексея Гончарука. Каждая из стран поблагодарили его за эффективное сотрудничество. 

"Благодарим Алексея Гончарука и его команду за плодотворную работу по внедрению реформ в Украине", - написали немцы. Также не забыв отметить в твите самого Гончарука. 

Напомним, вчера утром Алексей Гончарук подал заявление об отставке. И уже вечером Верховна Рада его приняла и уволила Гончарука с должности премьера. По закону, вместе с ним уйти в отставку должны были и все члены Кабинета Министров. 

Портфель премьер-министра депутаты сразу же передали Денису Шмыгалю, который в правительстве Гончарука был вице-премьер-министром. Назначить удалось и почти всех министров. Хотя некоторые министерские кресла все еще вакантны. 

Ранее "Комментарии" рассказали о том, что есть в декларации нового премьер-министра. 


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Источник: Twitter
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