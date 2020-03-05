США и Германия хотят поработать со Шмыгалем

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9096.50
ETH/USD
232.49
LTC/USD
62.56
USD/UAH
24.82
EUR/UAH
27.78
RUB/UAH
0.37
США и Германия присоединились к странам, которые уже поприветствовали назначение Дениса Шмыгаля на пост премьера. Посольство каждой из стран опубликовало соответствующее сообщение на своих страницах в Twitter.
Американцы, как и немцы, надеются, что вскоре им удастся плодотворно поработать с правительством новоиспеченного премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Поздравляем премьер-министра Дениса Шмыгаля с назначением. Надеемся на тесное сотрудничество с ним, а также его коллегами по Кабинету министров", - отметили в американском посольстве.
Ми вітаємо Прем'єр-міністра Шмигаля з призначенням на цю посаду та сподіваємось на тісну співпрацю з ним і його колегами по Кабінету Міністрів. Ми дякуємо Олексію Гончаруку та його команді за продуктивну співпрацю впродовж останніх 6 місяців задля підтримки #ПартнерствоУкраїнаСША— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 5, 2020
В то же время, и американские, и немецкие дипломаты не забыли упомянуть в своих твитах теперь уже бывшего главу правительства - Алексея Гончарука. Каждая из стран поблагодарили его за эффективное сотрудничество.
"Благодарим Алексея Гончарука и его команду за плодотворную работу по внедрению реформ в Украине", - написали немцы. Также не забыв отметить в твите самого Гончарука.
Дуже дякуємо @PMHoncharuk та його команді за хорошу співпрацю у впровадженні програми реформ України. Ми готові продовжувати цю співпрацю на благо людей в Україні з Денисом Шмигалем і новим @Kabmin_UA #УрядУкраїни #КабінетМіністрів #Шмигаль— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) March 5, 2020
Напомним, вчера утром Алексей Гончарук подал заявление об отставке. И уже вечером Верховна Рада его приняла и уволила Гончарука с должности премьера. По закону, вместе с ним уйти в отставку должны были и все члены Кабинета Министров.
Портфель премьер-министра депутаты сразу же передали Денису Шмыгалю, который в правительстве Гончарука был вице-премьер-министром. Назначить удалось и почти всех министров. Хотя некоторые министерские кресла все еще вакантны.
Ранее "Комментарии" рассказали о том, что есть в декларации нового премьер-министра.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости